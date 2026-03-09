Rugăciune pentru bolnavii și bătrânii din Reșița

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit și a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 8 martie, la Paraclisul „Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul Spitalului Județean, Staționar 2 din Reșița, județul Caraș‑Severin. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat medici, asistenți, infirmieri și pacienți din această unitate medicală, dar și aparținători ai bolnavilor internați aici. Tot duminică, ierarhul a săvârșit Taina Sfântului Maslu la Căminul pentru persoane vârstnice din cartierul Marginea Lend, Reșița. Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, mângâiere și îmbărbătare și le‑a oferit cărți de rugăciune, acatiste, iar credincioaselor le‑a dăruit o floare întrucât a fost ziua de 8 martie.

„Am ales ca în Postul Mare să fim alături și de cei bolnavi, și de bunicii noștri, și de părinții noștri, pentru că se cuvine ca postul și rugăciunea să se împletească în chip armonios cu milostenia și mai ales cu milostenia duhovnicească. Nu au nevoie bolnavii și bătrânii noștri în mod special de cele materiale, ci au nevoie în primul rând de un cuvânt de mângâiere, de un cuvânt cu putere multă și, bineînțeles, au nevoie de rugăciunile noastre și de dragostea noastră”, a spus Episcopul Caransebeșului.