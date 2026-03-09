Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rugăciune pentru bolnavii și bătrânii din Reșița

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 09 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit și a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 8 martie, la Paraclisul „Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul Spitalului Județean, Staționar 2 din Reșița, județul Caraș‑Severin. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat medici, asistenți, infirmieri și pacienți din această unitate medicală, dar și aparținători ai bolnavilor internați aici. Tot duminică, ierarhul a săvârșit Taina Sfântului Maslu la Căminul pentru persoane vârstnice din cartierul Marginea Lend, Reșița. Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, mângâiere și îmbărbătare și le‑a oferit cărți de rugăciune, acatiste, iar credincioaselor le‑a dăruit o floare întrucât a fost ziua de 8 martie.

„Am ales ca în Postul Mare să fim alături și de cei bolnavi, și de bunicii noștri, și de părinții noștri, pentru că se cuvine ca postul și rugăciunea să se împletească în chip armonios cu milostenia și mai ales cu milostenia duhovnicească. Nu au nevoie bolnavii și bătrânii noștri în mod special de cele materiale, ci au nevoie în primul rând de un cuvânt de mângâiere, de un cuvânt cu putere multă și, bineînțeles, au nevoie de rugăciunile noastre și de dragostea noastră”, a spus Episcopul Caransebeșului.

Citeşte mai multe despre:   PS Lucian, Episcopul Caransebeşului
