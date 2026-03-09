Eveniment comemorativ în Capitală dedicat deținuților politici anticomuniști

În ziua în care Biserica Ortodoxă i‑a cinstit pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, 9 martie, în fața Monumentului „Aripi” din Piața Presei Libere din București a avut loc un eveniment comemorativ dedicat tuturor deținuților politici anticomuniști din perioada 1944‑1989. La ceremonie a participat un sobor de preoți coordonat de părintele protopop Victor Lucian Georgescu, de la Protoieria Sector 1 Capitală, precum și numeroase oficialități ale Statului.

Momentul comemorativ a început odată cu primirea lui Cristian Roșu, consilier de stat și șeful Oficiului pentru Relații cu Cetățenii, urmată de intonarea Imnului Național al României.

În continuare, a avut loc slujba Parastasului săvârșit spre pomenirea tuturor deținuților politici anticomuniști de către un sobor de preoți din cadrul Protoieriei Sector 1 Capitală, conduși de părintele protoiereu Victor Lucian Georgescu.

De asemenea, au fost depuse coroane de flori din partea mai multor instituții ale statului: Președintele României, Guvernul României, Ministerul Apărării Naționale, Institutul de investigare a crimelor regimului comunist și memoria exilului românesc, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, Fundația „Corneliu Coposu”, Asociația Foștilor Deținuți Politici - Filiala Olt‑Slatina, Asociația Revoluționarilor 21 Decembrie 1989, Liga Studenților, Federația Română a Foștilor Deținuți Politici Luptători Anticomuniști, Asociația Foștilor Deținuți Politici ‑ Filiala București, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România - Filiala Giurgiu, Protoieria Sector 1 Capitală, Federația Națională pentru Demnitatea Revoluționarilor, Partidul Național Țărănesc „Maniu‑Mihalache”, Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu”, Asociația Militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtul de Mir” și Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist instaurat în România în perioada 1944‑1989.

Cu această ocazie, părintele Victor Lucian Georgescu a subliniat importanța comemorării anuale a deținuților politici anticomuniști: „An de an, în ziua de 9 martie, atunci când Biserica Ortodoxă Română îi cinstește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, martirizați la începutul secolului al 4‑lea, România îi comemorează pe deținuții anticomuniști din perioada 1944‑1989. Desigur, Biserica Ortodoxă Română se alătură acestei ceremonii printr‑o mișcare firească de rugăciune. Din acest motiv, un sobor de preoți din cadrul Protoieriei Sector 1 Capitală a săvârșit slujba de pomenire în fața Monumentului «Aripi», aripi pe care nu le‑au vrut frânte cei care s‑au jertfit în perioada regimului comunist, poate unul dintre cele mai aprige regimuri de dictatură pe acre le‑a cunoscut omenirea. Îi cinstim în mod firesc, iar gestul pe care l‑am săvârșit este pe deplin creștinesc, acela de a‑i pomeni în rugăciune în această zi specială, promulgată de Președinția României încă de la sfârșitul anului 2011”.