Slujire arhierească la Biserica „Sfântul Dumitru”‑Narcisa din Bacău

Miercuri, 7 ianuarie, la Biserica „Sfântul Dumitru”‑Narcisa din municipiul Bacău, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul sărbătorii închinate Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului.

Într‑o atmosferă de aleasă sărbătoare, încă de la primele ore ale dimineții, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, înconjurat de soborul preoților slujitori în biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din cartierul băcăuan Narcisa, a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența câtorva sute de credincioși din această parohie.

În cadrul Sfintei Liturghii oficiate în această biserică numită Mitrovița Bacăului, au fost înălțate către Dumnezeu rugăciuni de pomenire a ctitorilor sfântului lăcaș și rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra tuturor credincioșilor care aleg să se reculeagă duminical și cu prilejul fiecărui eveniment liturgic organizat în acest chivot băcăuan, precum și a celor care poartă numele Sfântului pomenit în această zi.

După citirea Evangheliei sărbătorii (Ioan 1, 29‑34), Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură în care a subliniat faptul că fiecare creștin care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul este chemat să mărturisească dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu.

În finalul cuvântului Său, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre praznicele împărătești ca fiind cele mai importante sărbători din calendar și momente de har în care, în primele veacuri, oamenii primeau botezul creștin și implicit identitatea religioasă, Hristos fiind centrul vieții și al preocupărilor lor.

La momentul liturgic specific, teologul Daniil Chirliu a fost hirotonit de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim în treapta de diacon, pe seama Catedralei „Pogorârea Duhului Sfânt” din Onești.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele protopop a vorbit despre Sfântul Ioan Botezătorul și despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cei doi ocrotitori ai preotului Ioan Pleșcău, parohul bisericii de la Narcisa, și ai comunității credincioșilor din jurul său, care l‑au călăuzit și inspirat în activitatea pastorală desfășurată de‑a lungul a patru decenii. Totodată, preotul protopop a apreciat lucrarea părintelui Ioan, care s‑a îngrijit nu doar de înfrumusețarea lăcașului de cult, ci și de zidirea bisericii vii constituite dintr‑o frumoasă comunitate dinamică ce reprezintă un etalon între comunitățile ecleziastice din municipiul Bacău.

La final, preotul Ioan Pleșcău a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru slujire și binecuvântare, preoților invitați pentru împreuna slujire, precum și credincioșilor pentru prezența la acest moment de sărbătoare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Parohiei „Sfântul Dumitru”-Narcisa.