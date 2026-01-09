Părintele Ștefan Sfarghie este noul director al Publicațiilor LUMINA

De la începutul acestui an, noul director al Publicațiilor LUMINA ale Patriarhiei Române este părintele dr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului comunicații și relații publice (Centrul de Presă BASILICA) al Administrației Patriarhale.

Absolvent al studiilor de licență și al unui program de studii masterale ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, părintele Ștefan Sfarghie a absolvit cursurile Școlii Doctorale „Dumitru Stăniloae” a aceleiași instituții, obținând în anul 2020 titlul de doctor în Teologie cu teza de doctorat „Identitatea creștină a noii Europe”, ce a fost publicată la Editura Universității din București, Colecția „Studia Theologica”, în 2022.

Părintele Ștefan Sfarghie a slujit ca diacon și arhidiacon pe seama Paraclisului istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reșe­dinței Patriarhale din București între anii 2013 și 2021. Din anul 2021 a fost numit preot la Parohia Zlătari din sectorul 3 al Capitalei. Pe parcursul ultimilor ani, părintele a participat și a prezentat referate în cadrul a numeroase conferințe și seminare, cea mai recentă prelegere, intitulată „Politicul și spiritualul în paginile Ziarului Lumina - Analiză”, fiind susținută în cadrul Colocviului național „Presa bisericească la Centenarul Patriarhiei Române”, desfășurat în perioada 6-8 februarie 2025. În anul 2019, acesta a mai susținut referatul „Politicul și spiritualul în Noua Europă - două concepte unificatoare sau antagonice?” la Conferința Națională a Doctoranzilor din domeniul Teologie Ortodoxă, organizată la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea Caraiman, și referatul „Răspândirea creștinismului în Nordul Africii din secolul întâi până la Constantin cel Mare” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, cu ocazia vizitei ambasadorului Egiptului în România. De asemenea, la începutul anului 2016, a luat parte, în calitate de diacon și jurnalist, la lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale privitoare la pregătirea Sfântului și Marelui Sinod, desfă­șurate la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, din Elveția. În luna iunie a aceluiași an, a participat, în calitate de arhidiacon și jurnalist, la lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericilor Ortodoxe Auto­cefale din insula Creta, Grecia.

Părintele consilier patriarhal este, de asemenea, autor al mai multor studii și lucrări apărute la edituri din țară.

Noul director al Publicațiilor LUMINA a vorbit, cu această ocazie, despre datoria sa și a echipei redacționale de a consolida misiunea publicistică prin oferirea unei informări corecte privind viața și lucrarea zilnică a Bisericii Ortodoxe Române: „Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, primul cotidian creştin din România şi, până acum, singurul cotidian bisericesc din întreaga lume ortodoxă, reprezintă un instrument eficient de transmitere în societate, prin ştirile, reportajele, interviurile, documentarele şi editorialele pe care le conţine, a misiunii Bisericii Ortodoxe Române. Pentru mine este o deosebită onoare şi o mare responsabilitate să preiau, cu binecuvântarea şi din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, conducerea Publicaţiilor LUMINA ale Patriarhiei ­Române, componentă a Centrului de Presă ­BASILICA ce s-a remarcat de-a lungul timpului ca o importantă voce a Bisericii Ortodoxe Române în spaţiul public românesc. În această nouă etapă, obiectivul meu principal este continuarea şi consolidarea misiunii publicistice a Publicaţiilor LUMINA, în deplină fidelitate faţă de valorile credinţei ortodoxe şi față de îndrumările Sfântului Sinod. Ziarul Lumina trebuie să rămână un reper de echilibru, responsabilitate și adevăr într-un context mediatic adesea marcat de superficialitate şi polarizare. În acest sens, prin asigurarea unei informări corecte, clare și profesioniste privind viața Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu echipa redacţională ne propunem să reflectăm cu onestitate şi rigoare activitatea pastorală, liturgică, socială şi culturală a Bisericii, astfel încât cititorii să înţeleagă mai mult şi mai bine rolul şi contribuţia acesteia în societate”.

Totodată, părintele Ștefan Sfarghie a amintit că articolele care vor vedea lumina tiparului pe parcursul acestui an vor avea în vedere și specificul temelor Anului omagial și comemorativ 2026: „Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine şi Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame), un obiectiv important pentru anul în curs este întărirea dimensiunilor educative şi formative ale Publicaţiilor LUMINA prin articole în care să se sublinieze, pe de o parte, importanţa familiei creştine, «biserica de acasă», mediul în care omul învaţă pentru prima dată ce este iubirea, iar pe de altă parte, problemele reale cu care se confruntă aceasta în zilele noastre. În acest sens, nu pot lipsi din paginile ziarului propuneri concrete privind depăşirea situaţiilor de criză familială, prin pastoraţie, prezenţă activă şi dialog. Nu în ultimul rând, un obiectiv esenţial îl reprezintă adaptarea responsabilă la noile mijloace de comunicare. Fără a-şi pierde profunzimea şi echilibrul care-l definesc, Ziarul Lumina trebuie să fie o voce credibilă şi relevantă pentru tânăra generaţie printr-un mesaj creştin într-o formă accesibilă şi atractivă. Îmi exprim nădejdea că, având ajutorul lui Dumnezeu, prin muncă onestă, cooperare, colaborare şi colegialitate, Ziarul Lumina va continua să fie, atât în varianta print, cât şi în cea online, o lumină a adevărului, a credinţei şi a speranţei în viaţa Bisericii şi a societăţii româneşti”.

Părintele Ștefan Sfarghie l-a succedat în această funcție pe părintele dr. Nicolae ­Dascălu, care a fost director al Publicațiilor LUMINA între anii 2011 și 2025.

Publicațiile LUMINA cuprind: cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista lunară Vestitorul Ortodoxiei.