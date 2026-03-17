Duminica Sfintei Cruci la Drobeta‑Turnu Severin

În Duminica a 3‑a din Sfântul și Marele Post, numită și Duminica Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Drobeta‑Turnu Severin, județul Mehedinți, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către membrii celor două grupuri psaltice ale catedralei, „Sfântul Nicodim” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, care prin cântarea lor armonioasă și plină de evlavie au contribuit la solemnitatea și frumusețea slujbei.

Slujirea arhierească de la Catedrala Episcopală din Drobeta‑Turnu Severin s‑a încheiat prin binecuvântarea oferită credincioșilor, momentul liturgic constituind un prilej de întărire în credință și de aprofundare a sensului duhovnicesc al perioadei Postului Mare.