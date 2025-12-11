Promovări în rang pentru slujitori din Arhiepiscopia Bucureștilor

30 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în rangurile clericale de iconom stavrofor, arhidiacon, iconom și sachelar. Slujba de hirotesie a fost oficiată astăzi, 11 decembrie, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Sala „Muzeul Patriarhilor” din Reședința Patriarhală. La final, Preafericirea Sa i‑a felicitat pe clericii hirotesiți și le‑a oferit daruri.

După slujba de hirotesie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat faptul că promovarea în rang presupune din partea celui care o primește o responsabilitate mai mare în slujire, iar preoția însăși nu este un drept, ci o chemare la misiune: „În această zi, avem o bucurie deosebită să vedem că ați fost hirotesiți după ce ați fost recomandați pentru a primi diferite ranguri. Cei mai mulți dintre cei 30 au fost iconomi stavrofori sau purtători de cruce, dar au fost și patru sachelari, un iconom și un arhidiacon. Această ridicare sau înaintare în rang este o recunoaștere a unor activități și eforturi deosebite și a unei pregătiri deosebite pentru lucrarea din viața Bisericii. Ați fost chemați la misiune pentru că aceasta este preoția, după cum se spune în statutul și în regulamentele noastre bisericești. Preoția nu este un drept, ci este o chemare la misiune, care se exercită în ascultare față de Biserică. Această chemare înseamnă o pregătire, iar pregătirea aceasta se face din ce în ce mai mult, potrivit nevoilor misionare actuale. De aceea, se continuă formarea clerului, chiar și după nouă ani de teologie, prin diferite cursuri de pregătire, prin conferințe de primăvară și de toamnă cu scop pastoral‑misionar și, de asemenea, se acordă ranguri de recunoaștere a diferitelor osteneli și realizări”.

În continuare, Preafericirea Sa a afirmat că, în vederea acordării rangului preoțesc de iconom stavrofor, se ține cont atât de evlavia respectivului slujitor, cât și de hărnicia și onestitatea sa: „Dacă preotul paroh sau preotul coslujitor a devenit purtător de cruce, această cinste se extinde și la comunitatea pe care o conduce. Această binecuvântare de promovare în grad sau în rang este o recunoaștere a activității desfășurate până în prezent și o speranță pentru continuitatea și intensificarea activității în viitor. Această practică a Bisericii se bazează pe faptul că darurile sunt diferite și răspunsurile sunt diferite. De aceea, este foarte important să‑i scoatem în evidență, potrivit statutului Bisericii noastre, pe preoții care lucrează mai mult și mai bine. La iconomul stavrofor se pune în evidență nu numai hărnicia, ci și corectitudinea față de bunurile Bisericii. Două lucruri sunt scoase în evidență: evlavia și hărnicia. Textul rugăciunii de hirotesie spune că slujitorul trebuie să fugă de lenea de care a dat dovadă sluga cea leneșă care a îngropat talantul. Când omul este inactiv, pasiv, el îngroapă talantul, nu îl înmulțește. Lenevirea aceasta este o ispită. O altă ispită este incorectitudinea față de bunurile Bisericii. De aceea, în această rugăciune este pomenit Sfântul bun biruitor Mucenic Barnaba. Acesta a fost un evreu bogat din Cipru care a finanțat aproape toate călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel. Și‑a folosit averea nu pentru distracții și petreceri, ci pentru misiunea Bisericii, fiind în același timp un mare predicator al Evangheliei lui Hristos. Este pomenit în Faptele Apostolilor și a mărturisit credința cu prețul vieții. Slujirea de a fi cinstit, corect și harnic în Biserică și de a înmulți, nu risipi, bunurile acesteia este o mucenicie”.

La final, Preafericirea Sa i‑a felicitat pe clericii nou‑hirotesiți și le‑a oferit în dar câte un volum din lucrarea sa, „Luminile marilor sărbători ale Bisericii. Predici la praznicele împărătești”, cartea „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae: un nou rugător în cer” și un calendar bisericesc pentru anul 2026. La rândul lor, clericii i‑au mulțumit Patriarhului României și i‑au oferit un frumos aranjament floral.

În cadrul rânduielii amintite, au fost hirotesiți iconomi stavrofori: pr. Cristian Antonescu, coordonator al preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor; pr. Florin‑Ciprian Petre de la biserica Spitalului Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, Protoieria Sector 4 Capitală; pr. Ioan‑Mihai Drăgan de la Mănăstirea Cernica, Protoieria Ilfov Sud; pr. Ciprian Bâra de la Parohia „Sfântul Andrei”‑Chitila, Protoieria Sector 1 Capitală; pr. Daniel‑Constantin Cojocaru de la Parohia Iancu Nou‑Bălăneanu, Protoieria Sector 2 Capitală; pr. Gabriel Conțeanu de la Parohia Bălăceanca, Protoieria Ilfov Sud; pr. Iulian Costache de la Parohia Prăjani, Protoieria Vălenii de Munte; pr. Marius‑Cătălin Georgescu de la Parohia Stoienoaia, Protoieria Ilfov Nord; pr. Ion‑Emil Gheorghe de la Parohia Șerban Vodă, Protoieria Sector 4 Capitală; pr. Vasile‑Cristian Ghinoiu de la Parohia Mărășeasca, Protoieria Urlați; pr. Cosmin Grigorescu de la Parohia Apărătorii Patriei 2, Protoieria Sector 4 Capitală; pr. Bogdan‑Mihail Mărcuceanu de la Parohia Roșu, Protoieria Ilfov Sud; pr. Alexandru‑Vlăduț Mihai de la Parohia Azuga 2, Protoieria Câmpina; pr. Adrian‑Ștefan Nenea de la Parohia Tuturor Sfinților Români, Protoieria Sector 5 Capitală; pr. Mihai Pîtiu, slujitor la cimitirul Dămăroaia; pr. Andrei Popescu de la Parohia Nedelea, Protoieria Ploiești Sud; pr. Constantin‑Marian Popescu de la Parohia Inotești, Protoieria Urlați; pr. Marius‑Cristinel Răducu de la Parohia „Sfânta Treime”‑Militari, Protoieria Sector 6 Capitală; pr. Andrei‑Marian Silivestru de la Parohia Palanca, Protoieria Ploiești Nord; pr. Emanuel‑Petrișor Simion de la Parohia Roșu, Protoieria Ilfov Sud; pr. Gheorghe Subțirică de la biserica Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu”, Protoieria Sector 2 Capitală; pr. Petru Tincu de la Parohia „Sfântul Ioan”‑Mizil din Protoieria Urlați; pr. Alexandru‑Puiu Vasile de la Parohia Cărămidarii de Jos, Protoieria Sector 4 Capitală; pr. Bogdan‑Vasile Voica de la Parohia Valea Popii, Protoieria Ploiești Nord.

Ierod. Macarie Vornicu de la Mănăstirea „Sfânta Maria”‑Techirghiol, stavropighie patriarhală, a primit hirotesia întru arhidiacon, iar pr. Ștefan Ardeleanu de la Parohia „Sfântul Alexandru”‑Colentina, Protoieria Sector 2 Capitală, a primit hirotesia întru iconom. De asemenea, au fost hirotesiți sachelari: pr. Cosmin Băjănică de la Parohia Iancu Nou‑Bălăneanu, Protoieria Sector 2 Capitală; pr. Alexandru Croitoru de la Parohia „Sfântul Ioan”‑Mizil, Protoieria Urlați; pr. Laurențiu‑Marian Dobra de la Parohia Pântești‑Făget, Protoieria Vălenii de Munte, și pr. Gheorghe Ichim de la Parohia „Sfântul Andrei”‑Chitila din Protoieria Sector 1 Capitală.