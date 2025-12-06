Cinstire a Sfântului Nicolae la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou

În urma aducerii de către voievodul Mihai Viteazul a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, de la Bari, Italia, acest sfânt este cinstit în capitala României cu multă evlavie și bucurie. La Biserica „Sfântul Gheor­ghe”-Nou, unde sunt moaștele lui, Sfânta ­Liturghie a fost săvârșită astăzi, 6 decembrie, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un numeros sobor de preoți români și greci.

Programul liturgic din ziua hramului a debutat cu oficierea Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, dintre care îi amintim pe părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul sfântului lăcaș; părintele Gheorghe Zaharia, parohul Bisericii „Sfântul Anton”-Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, precum și o delegație de clerici veniți din orașul grecesc Serres.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea textului biblic credincioșilor din București și pelerinilor din țară veniți în acest ceas de sărbătoare, ierarhul a amintit aspecte din viața marelui sfânt din veacul de aur al Bisericii: „Se spune că mama lui, atunci când l-a născut, nu avea cum să îi ofere hrană și, din acest motiv, a apelat la o doică, iar Sfântul Nicolae, încă de pe atunci iubitor al rânduielilor, se pare că miercurea și vinerea nu mânca până la apusul soarelui, chiar și atunci când era prunc și avea nevoie de lapte. Știm bine faptul că pruncii, cel puțin la două sau trei ceasuri, au nevoie de hrană. Născut în familia unui episcop - unii spun că era unchiul său, fratele mamei, alții al tatălui -, el a trăit în Biserică, în atmosfera cunoscută, ancorată atât de mult în cuvintele Sfintei Evanghelii și în trăirea pe măsură. Sfântul Nicolae a devenit de tânăr slujitor al Bisericii, desigur, mai întâi diacon, preot și pe urmă episcop, ales în chip minunat. Sunt foarte multe amănunte legate de aceste evenimente ale vieții lui, printre care și unul despre călătoria sa în Țara Sfântă”.

Totodată, ierarhul a prezentat și o parte din minunile săvârșite de Sfântul Nicolae: „Sunt foarte multe lucruri de spus despre dragostea Sfântului Ierarh Nicolae față de cei aflați în suferință. Se spune că, în locul în care păstorea, se afla un tată care avea trei fiice și erau pregătite să se ofere păcatului, pentru că nu se puteau căsători și nu aveau cu ce să își întemeieze o familie. Se știe că Sfântul Ierarh ­Nicolae a aruncat, pe rând, banii necesari în curtea acestora, pentru a salva fetele de la păcat și pentru a-i ajuta pe cei săraci. Altă dată, în chip minunat, un corăbier care aducea grâne de departe, fără să știe sau, cu alte cuvinte, fără să vrea, a ajuns în portul cetății în care păstorea Sfântul Ierarh Nicolae, fiind locul în care oamenii nu mai aveau deloc hrană, pentru că fusese o perioadă cumplită de secetă. Altă dată, a ajutat trei ofițeri acuzați pe nedrept din pricina unui om viclean, iar Acatistul lui amintește această faptă, pentru că s-a arătat în vis împăratului și așa cei trei bărbați au fost salvați de la moarte. Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai mari episcopi pe care i-a avut vreodată Biserica și, deși veacul în care a trăit a fost ilustrat de alți ierarhi, în mediile teologice fiind mai des pomeniți cei trei sfinți capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Grigorie de Nyssa, și Sfântul Nicolae a fost un mare ierarh al veacului de aur, chiar dacă de la el nu s-au păstrat scrieri așa cum avem de la cei trei sfinți capadocieni”, a spus ierarhul.

La final, părintele Emil Nedelea Cărămizaru a adresat cuvinte de mulțumire: „Mulțumim Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru frumosul cuvânt rostit și, totodată, Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru dragostea desăvârșită pe care o are față de lucrarea Sfinților Martiri Brâncoveni în biserica noastră, care este ultima ctitorie a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, precum și față de sfinții care împodobesc frumos acest sfânt lăcaș, așa cum l-au împodobit astăzi, prin binecuvântarea Preafericirii Sale, moaștele Sfintei Mucenițe Paraschevi”, a spus părintele paroh.

Credincioșii și pelerinii veniți la Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală au putut să se închine la racla care adăpostește mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, precum și la o părticică din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Paraschevi, adusă de către delegația grecească și așezată în pridvorul bisericii.

Cu binecuvântarea Patriarhului României, mâine, 7 decembrie, Dumnezeiasca Liturghie va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și Nigrita.