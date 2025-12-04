Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântare arhierească pentru familiile tinere din Cluj‑Napoca

Știri
Un articol de: Darius Echim - 04 Decembrie 2025

Tinerele familii care s‑au cununat religios, pe parcursul anului 2025, în bisericile din municipiul Cluj‑Napoca au primit marți seară, 2 decembrie, binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Întâlnirea s‑a desfășurat la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Cluj‑Napoca, unde cuplurile recent căsătorite, însoțite de preoții care le‑au oficiat Sfânta Taină a Cununiei, s‑au rugat și au stat de vorbă cu ierarhul, în cadrul unei seri duhovnicești.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit o slujbă de Te Deum, mulțumindu‑I lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile revărsate asupra acestor familii. Ierarhul le‑a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, le‑a oferit sfaturi duhovnicești și le‑a vorbit despre bucuria și profunzimea pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

La finalul întâlnirii, Părintele Mitropolit Andrei i‑a binecuvântat pe fiecare în parte și le‑a oferit câte un calendar creștin ortodox, tip agendă, cu însemnări pentru anul 2026.

Seara a fost înfrumusețată de un concert de colinde susținut de Corul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj‑Napoca, dirijat de dr. Vlad Eniu, care coordonează și Orchestra Mediciniștilor „Medstrings”.

Întâlnirea s‑a încheiat cu o agapă frățească, oferită de gazda întâlnirii din acest an, Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj‑Napoca, prin bunăvoința preotului paroh Raul Pap și a preotului slujitor Vlad Bob.

Evenimentul a fost organizat de Protopopiatul Cluj‑Napoca, împreună cu coordonatorii celor trei cercuri preoțești din cadrul protoieriei, prin implicarea tuturor clericilor din municipiu, sub îndrumarea pr. protopop Alexandru‑Constantin Ciui.

Manifestarea se încadrează în proiectele dedicate pastorației tinerilor și familiilor pe care Arhiepiscopia Clujului le desfășoară la nivel parohial, protopopesc și eparhial. Prima întâlnire de acest fel a fost organizată în anul 2018, iar de atunci se desfășoară, la fiecare sfârșit de an, prin rotație, în una dintre bisericile ortodoxe din municipiu. Evenimentul are ca scop dinamizarea și apropierea tinerelor familii de preoții lor și, implicit, de Biserică, conform celor spuse de promotorul acestui eveniment, părintele protopop. Alexandru‑Constantin Ciui.

 

