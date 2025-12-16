În data de 10 decembrie, un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a organizat, sub îndrumarea părintelui lect. dr. Aurel Mihai, o vizită de studiu la Casa memorială a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae de la Parohia „Sfântul Gheorghe”-Vechi din București.

Studenții au fost întâmpinați de părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal și parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe”‑Vechi, care le‑a prezentat activitatea teologică și duhovnicească desfășurată de Sfântul Dumitru Stăniloae în casa parohială, astăzi transformată în muzeu memorial. Vizita a oferit participanților prilejul de a vedea pagini din manuscrisele teologului, documente de o valoare inestimabilă pentru teologia ortodoxă contemporană, precum și obiecte personale care păstrează vie amintirea marelui mărturisitor al credinței.

„Vizita la Casa memorială a Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae a fost o profundă trăire duhovnicească și un început binecuvântat pe urmele teologiei înalte. Într‑o casă parohială smerită a fost ascunsă de ochii Securității o minte genială, care a lăsat o moștenire de neprețuit teologiei ortodoxe contemporane. Casa trebuie înțeleasă ca spațiul cel mai intim al vieții sale, locul rugăciunii, al studiului și al suferinței. Prin această vizită am putut gusta din stilul său de viețuire, model de înălțare spre Dumnezeu, și am fost impresionat de contactul direct cu manuscrisele și obiectele sale, adevărat tezaur care păstrează vie amintirea sfântului. Această experiență a trezit în mine dorința de a cunoaște mai profund lucrarea sa”, a spus studentul Iulian Ionuț Tudor.

De asemenea, studentul Antonie Tcaciuc a subliniat că vizita a fost o adevărată bucurie duhovnicească: „Vizitând casa și spațiul intim al Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, am putut descoperi cât de profunde și înălțătoare au fost gândirea și viața sa. Manuscrisele și lucrările lui, precum și simplitatea biroului și a locuinței, ne‑au arătat cum credința și munca lui depășesc pesimismul vremurilor și transmit un mesaj de speranță și biruință. Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, ascet în vremuri grele și păstrător al tradiției patristice, rămâne un model de viață creștină, un reper al etosului ortodox și un exemplu pentru noi, studenții teologi”.