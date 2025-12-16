Concursul național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, ediția a 15‑a

Patriarhia Română, prin intermediul Sectorului cultură, pictură și restaurare și al Sectorului teologic‑educațional, organizează, în perioada 15 decembrie 2025 - 31 iulie 2026, a 15‑a ediție a Concursului național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”.

Acest concurs este înscris în manifestările dedicate anului 2026, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Evenimentul cuprinde două secțiuni de concurs. Prima este cea de icoană pe lemn, în care concurenții trebuie să realizeze o compoziție care să cuprindă una din cele șaisprezece sfinte femei mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, a căror canonizare a fost aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025. Icoana trebuie să includă portretul compozițional al sfintei și minimum două scene din viața sa, latura mică a icoanei să aibă între 60‑80 cm, iar tehnica să fie tempera pe lemn.

Cea de‑a doua secțiune este cea de miniatură, în care concurenții trebuie să realizeze două compoziții care să conțină fragmente din textul hagiografic și imagini care ilustrează viața uneia dintre cele șaisprezece sfinte femei canonizate. Cele două compoziții trebuie să fie realizate în format A3, pe suport de hârtie sau de pergament, fără ramă sau paspartu, orientate vertical, iar tehnica de pictare să fie mixtă.

La aceste secțiuni ale concursului se pot înscrie pictori iconari sau alte categorii de artiști cu vârsta de cel puțin 18 ani. La dosarul de înscriere, participanții vor include și un text de maximum o pagină, în care vor argumenta alegerea făcută și vor oferi detalii referitoare la procesul de creație.

Înscrierea candidaților se va putea face între 23‑27 martie 2026, la sediul Sectorului cultură, pictură și restaurare - str. Maria Rosetti nr. 63, sector 2, București, urmând ca evaluarea lucrărilor să se realizeze între 30 martie - 3 aprilie 2026. Pe 20 mai 2026, la Palatul Patriarhiei, se va desfășura premierea celor șase câștigători ai concursului, câte trei pentru fiecare secțiune. Aceștia vor primi diplome, catalogul expoziției și premii în bani. Pe lângă acestea, obținerea unui premiu în cadrul acestui concurs este recunoscută ca activitate de către Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române, iar concurenții care sunt premiați trei ediții consecutive la secțiunea „Icoană pe lemn” sunt autorizați ca pictori iconari, fără a mai trebui să efectueze perioada de practică regulamentară.

Lucrările realizate vor fi expuse în cadrul expoziției „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, în perioada 21‑31 mai 2026, în sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei. Ele vor fi expuse și în catalogul expoziției, care va cuprinde, pe lângă lucrările premiate, și câteva din cele nepremiate, în funcție de valoarea și diversitatea lor. Ulterior, pe 6 iunie 2026, va fi organizată o masă rotundă la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, unde vor fi analizate lucrările concurenților, modul în care acestea au răspuns temei și aspecte privitoare la evaluare.