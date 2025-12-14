Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert de colinde la Piatra Neamț

Data: 14 Decembrie 2025

Sute de persoane au primit vestea Nașterii Domnului sâmbătă, 13 decembrie, în cadrul concertului de colinde organizat de Protopopiatul Piatra Neamț, la Cinema Mon Amour (Dacia). Intitulat „Rugă colindată”, evenimentul a reunit șapte grupuri și ansambluri din zona Neamțului, care au adus în fața publicului colinde tradiționale și cântări specifice sărbătorilor de iarnă. La concert a participat și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Programul evenimentului de sâmbătă seară a fost susținut de mai multe cete de colindători locale îndrăgite, printre care: Camena, Imperialii, Evanghelismos, Melozii Neamțului, Grupul vocal „Flori de Cireș”, Cufărul Borleștiului și Ansamblul „Icoane Moldave” al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” - extensia Piatra Neamț. Repertoriul a cuprins numeroase colinde tradiționale și cântări specifice sărbătorilor de iarnă, menite să aducă bucurie și lumină sufletească participanților.

La finalul momentelor artistice, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a transmis un cuvânt de binecuvântare celor prezenți în sală.

Concertul, organizat de Protopopiatul Piatra Neamț și de „ROD - spațiu creativ și de învățare”, a fost prezentat de Ana Maria Țoc.

 

