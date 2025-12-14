Sfințirea noului lăcaș de cult al Fundației „Sfânta Tecla” din Capitală

Comunitatea credincioșilor Fundației „Sfânta Tecla” a trăit, astăzi, în Duminica a 28‑a după Rusalii, a Sfinților Strămoşi după trup ai Domnului, un moment cu totul special, şi anume slujba Sfințirii noului lăcaș de cult, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Evenimentul a debutat cu slujba târnosirii capelei Fundației „Sfânta Tecla”, cu hramurile „Sfântul Proroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul” și „Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos”, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de numeroși clerici, între care: părintele arhimandrit Antim Burghelea, slujitor al Mănăstirii „Antim” din București; părintele arhimandrit Natanael Haraga, starețul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae”‑Sitaru, din județul Ilfov; părintele protosinghel Irineu Curtescu, starețul Mănăstirii „Sfântul Nectarie”‑Ponor, din județul Alba Iulia; părintele protopop Mihai‑Cristian Popescu, Protoieria Sector 2 Capitală; părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial; părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către același sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prezenți, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale pasajului biblic de la Luca 14, 16‑24.

„Un om a făcut cină și a chemat pe mulți și a trimis pe slujitor să le spună: «Veniți, căci toate sunt gata». Era acest obicei în Orient, păstrat în parte, nu știu dacă în lumea creștină, dar, în alte culturi, participarea la momentele importante doar de către bărbați. Cel puțin în Palestina vremurilor despre care vorbim, femeile, chiar și cele din familiile importante, nu participau. Așa a fost și sărbătoarea Regelui Irod, de care ne amintim, atunci când a fost tăiat Capul Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan. Astfel, un slujitor s‑a dus să le spună că toate sunt gata, că toate erau pregătite în onoarea lor. Se făceau liste cu mult timp înainte și doar li se aminteau în ceasul din urmă, deoarece invitații nu erau de peste mări și țări, pentru că nu existau posibilități de comunicare ca în vremea noastră.

Iubiți credincioși, au fost trei refuzuri, iar acestea ne reprezintă și pe noi, într‑o măsură sau alta. Primii poftiți au spus că aveau pământuri de curând achiziționate, ogoare sau țarini, pe care doreau să le încerce chiar atunci, în toiul nopții, ceea ce nu este obișnuit, nici pentru vremea aceea, nici pentru a noastră. Ni se spune că aceia care au ajuns în Pământul Făgăduinței au primit aproximativ nouă hectare, deci oamenii aveau foarte mult pământ. Aceștia nu erau mulți la număr, (...) iar fiecare palmă de pământ reprezenta o avere. (...) Pământul care rodea era foarte prețuit, ca și apa.

Cei din a doua categorie care au refuzat cina își cumpăraseră cinci perechi de boi. Boii reprezentau foarte mult atunci, erau considerați o adevărată avuție. (...) Un bou putea să lucreze în general cam nouă hectare de pământ. Asta înseamnă că aceia care aveau cinci perechi de boi aveau o suprafață mai mare de pământ, adică erau oameni care investiseră mult.

Cei din a treia categorie care au refuzat cina au motivat că și‑au luat femeie. (...) Această parabolă ne vorbește tuturor că țarina, boii, femeia și alte pretexte sunt, de fapt, legăturile noastre cu ţarina, noi arătăm adeseori că suntem mai mult țarină decât Duh sau Cer. Legăturile noastre cu Cerul sunt sporadice sau nu sunt”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, părintele Ionuț Tutea a vorbit despre importanța noii capele a Fundației „Sfânta Tecla”.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh și în prezența Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, astăzi ne‑am aflat la paraclisul Fundației «Sfânta Tecla», un nou punct de reper pe harta serviciilor sociale, care funcționează în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Un așezământ care se dorește să fie un loc pentru alinarea suferințelor multor oameni aflați în nevoie. Paraclisul în care ne‑am aflat astăzi urmează să deservească, să asiste, să primească în interiorul său pe toți cei care au nevoie de sprijin material și sufletesc, întrucât în cadrul fundației urmează să fie amenajate atât spații pentru centre de zi pentru copii aflați în nevoie, cât și centre de consiliere pentru femei aflate în criză de sarcină, centre de asistență maternală, dar și centre de conferințe, centre de promovare a învățăturii creștine”, a spus părintele consilier eparhial.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mai multe distincții bisericești celor care s‑au evidențiat în finalizarea noului lăcaș de închinare al Fundației „Sfânta Tecla”: Ordinul „Maica Domnului Oranta” - Adrian Ciorobea; Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu” - Tanți‑Virginica Dumitrescu; Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni - Andrei Diaconescu, prof. dr. arh, Florian Stanciu și ing. George‑Alexandru Olteanu; Diploma Omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române - Michail Palaiodimpoulos, Cristian Ocnaru, Radu‑Nicolae Mihaiu, Alina Alisa Bratu, Elena Niță și Maria Daraban.

La sfârșit, fiecare credincios prezent a primit daruri din partea ctitorilor sfântului lăcaș bucureștean. Fundația „Sfânta Tecla” a fost înființată în anul 2020, din dorința de a ajuta copii abandonați și tinerii aflați în dificultate, precum și de a presta activități benevole de ajutorare pentru persoane în vârstă, bolnave sau lipsite de sprijin și mijloace.