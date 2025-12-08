Rugăciune şi filantropie de ziua Sfintei Muceniţe Filofteia

Biserica Ortodoxă a cinstit‑o duminică, 7 decembrie, pe Sfânta Muceniţă Filofteia, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului şi a noii Catedrale Arhiepiscopale din Curtea de Argeş. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, împreună cu Preasfinţitul Părinte Teofil Trotuşanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

Mii de credincioşi au venit să se închine, în pridvorul catedralei, la racla cu moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia, mutată definitiv în interiorul lăcaşului de cult cu ocazia sfinţirii din anul 2018 şi a împlinirii a 800 de ani de la martiriul sfintei.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către Corul Seminarului „Sfântul Neagoe Vodă Basarab”. După Sfânta Liturghie, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului lăcaş trecuţi la Domnul.

Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, le‑a pus în lumină celor prezenţi, în cuvântul de învăţătură, lucrarea tămăduitoare a sfinţilor: „Este splendid să mergem să cinstim sfinţii şi să trecem pe la moaştele lor şi să‑L rugăm pe Dumnezeu ca, prin sfinţii Săi, să ne tămăduiască, dar, bineînţeles, şi noi să punem porţia noastră, grija pentru sănătatea noastră. [...] Sfânta Muceniţă Filofteia să vă însoţească în fiecare pas pe care îl faceţi”. Ulterior, chiriarhul a oferit Preasfinţitului Părinte Teofil Trotuşanul un album aniversar, editat cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani.

Preasfinţitul Părinte Teofil Trotuşanul i‑a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic pentru binecuvântarea de a fi purtată în procesiune, în acest an, racla cu moaştele Sfintei Filofteia în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului: „Au fost zile de lumină şi de bucurie şi faptele cele minunate ale Sfintei Muceniţe Filofteia au strălucit şi i‑au bucurat pe credincioşii moldoveni. De aceea, acum am venit cu o delegaţie importantă de preoţi şi oficialităţi din Ţara de Jos a Moldovei pentru a mulţumi sfintei şi celor care au rânduit şi au aprobat să se poată împlini acest pelerinaj istoric [...]. În amintirea acestor zile de lumină, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim a binecuvântat să fie tipărit un album omagial euharistic, adică de mulţumire”. După aceasta, Constantin Toma, primarul oraşului Dărmăneşti din judeţul Bacău, i‑a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic o distincţie de excelenţă şi recunoştinţă ca semn de preţuire al comunităţii locale.

Spitalul Municipal „Sfânta Muceniţă Filofteia”

Evenimentele prilejuite de prăznuirea Sfintei Filofteia au început cu o zi înainte, când Spitalul Municipal din Curtea de Argeş a primit numele muceniţei, la propunerea Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, a Primăriei Municipiului Curtea de Argeş şi a conducerii spitalului, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a săvârşit slujba de sfinţire a noii Secţii de neonatologie a Spitalului Municipal din Curtea de Argeş. Lucrările de reabilitare şi modernizare a acestei secţii au fost susţinute financiar de către Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, prin organizarea, în anul 2024, a concertului caritabil de colinde „Dar din dar”. Fondurile colectate în cadrul acestui eveniment au fost redirecţionate, prin intermediul Sectorului social‑filantropic şi de misiune al Arhiepiscopiei, către spital. „Uitându‑ne în urmă şi văzând cum arătau aceste saloane şi cum arată astăzi, vedem că Dumnezeu lucrează prin oameni şi, de fiecare dată când dorim ceva, putem să realizăm. Arhiepiscopia a investit ca aceste saloane să primească altfel copiii locuitorilor din Curtea de Argeş, dar nu numai”, a declarat părintele Andrei Diaconescu, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic şi de misiune al Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Acest eveniment a fost încununat de aducerea, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, a unei racle speciale pentru procesiuni în care sunt aşezate moaşte ale Sfintei Filofteia, noua ocrotitoare a unităţii medicale, şi ale altor unsprezece sfinţi, spre întărirea duhovnicească a bolnavilor, cadrelor medicale, angajaţilor şi tuturor celor prezenţi.

În continuare, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru cadrele medicale care au activat în acest spital şi au trecut la Domnul.