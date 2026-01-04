Popas de rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale

În Duminica dinaintea Botezului Domnului, 4 ianuarie, când este amintită predica Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a evidențiat principalele trăsături teologice și duhovnicești ale pericopei evanghelice care pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos.

Duminica premergătoare marelui praznic al Botezului Domnului a fost încununată la Paraclisul Catedralei Naționale prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, împreună cu un sobor de slujitori.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat deosebirea teologică și duhovnicească dintre botezul Sfântului Proroc Ioan și Botezul rânduit de Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum este evidențiat în pasajul biblic din Marcu 1, 1‑8.

„Ultimul verset din Evanghelia de astăzi conține mărturia Sfântului Ioan Botezătorul, care spune: «Eu v‑am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt». În aceasta constă deosebirea între botezul lui Ioan și Botezul creștin, poruncit de Hristos Domnul. Botezul lui Ioan era un semn al pocăinței, o trecere simbolică prin apă, spre curățire. Prin scufundarea în apă, el doar simboliza curățirea de păcate. Deosebirea între cele două botezuri a făcut‑o și Mântuitorul Hristos când a spus ucenicilor Săi, după Înviere: «Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt» (Faptele Apostolilor 1, 5). În Crez, noi spunem: «Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor». Botezul este, așadar, spre iertarea păcatelor, dar este mai mult decât atât. Înțelesul cel mai profund al botezului, care nu se reduce la simpla iertare a păcatelor, este «înfierea omului», adică posibilitatea ca prin botez să devenim fii ai lui Dumnezeu după har. Acesta este scopul, rostul cel mai înalt al Tainei Botezului. Fără botez, noi nu devenim fii ai lui Dumnezeu. Fără botez, nu putem moșteni Împărăția cerurilor și nu ne putem mântui. Aceasta o spune chiar Hristos Domnul: «De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu» (Ioan 3, 5)”, a explicat Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale.