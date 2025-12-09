Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie la o parohie din județul Prahova

Data: 09 Decembrie 2025

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina vor poposi la Parohia Țintea, Protoieria Câmpina, județul Prahova, în perioada 12-14 decembrie 2025.

„Sfintele moaște vor fi aduse de la Parohia «Sfântul Dimitrie» din Câmpina, fiind o mare binecuvântare pentru parohia noastră și pentru toți pelerinii care ne vor onora cu prezența lor. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra noastră milele Sale cele bogate, să dăruiască sănătate tuturor credincioșilor care, cu credință și evlavie, vor săruta sfintele moaște și să ne binecuvânteze pe toți în toate zilele vieții noastre”, ne‑a transmis preotul paroh David Gugu.

 

Citeşte mai multe despre:   moaşte  -   Protopopiatul Câmpina
