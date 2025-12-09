Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit duminică, 7 decembrie, în Parohia Prisaca din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a poposit în această comunitate
Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie la o parohie din județul Prahova
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina vor poposi la Parohia Țintea, Protoieria Câmpina, județul Prahova, în perioada 12-14 decembrie 2025.
„Sfintele moaște vor fi aduse de la Parohia «Sfântul Dimitrie» din Câmpina, fiind o mare binecuvântare pentru parohia noastră și pentru toți pelerinii care ne vor onora cu prezența lor. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra noastră milele Sale cele bogate, să dăruiască sănătate tuturor credincioșilor care, cu credință și evlavie, vor săruta sfintele moaște și să ne binecuvânteze pe toți în toate zilele vieții noastre”, ne‑a transmis preotul paroh David Gugu.