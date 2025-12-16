Concertul tradițional de colinde al Facultății „Justinian Patriarhul” din Capitală

În Sala „Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s‑a desfășurat în seara zilei de luni, 15 decembrie, tradiționalul concert de colinde susținut de corul insti­tuției de învățământ.

Interpretând un repertoriu variat, studenții teologi i‑au încântat pe cei prezenți, printre aceștia numărându‑se cadre didactice ale facultății, prieteni și apropiați ai tinerilor, precum și iubitori de muzică și de colinde. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor

La începutul evenimentului, părintele lect. dr. Cosmin Pricop, decanul instituției de învăță­mânt teologic, a rostit un cuvânt de bun‑venit, evidențiind importanța acestei tradiții a concertului de Crăciun al Facultății de Teologie Ortodoxă din București: „Ne bucurăm foarte mult că și în acest an suntem organizatorii concertului de colinde al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din București. Este un concert care a devenit deja o frumoasă tradiție, un prilej prin care facultatea noastră își deschide larg porțile pentru a vă întâmpina în casa noastră. Acest concert de colinde ne introduce în atmosfera marii sărbători a Crăciunului. Evenimentul creează o stare aparte, o atmosferă de rugăciune și bucurie, și reprezintă, în același timp, chipul facultății noastre, pentru că membrii corului sunt o adevărată oglindă a comunității academice din care fac parte. Ne mândrim cu ei și sperăm ca momentul din această seară să aducă fiecăruia dintre dumneavoastră un plus de bucurie și un moment de suflet”.

Din repertoriul bogat au făcut parte colinde ale unor compozitori precum Anton Pann, Nicolae Lungu, Gheorghe Danga, Vasile Popovici și Valentin Teodorian. Dirijorii corului au fost profesorii de muzică ai facultății: părintele conf. dr. Stelian Ionașcu; părintele conf. dr. Zaharia Matei; părintele asist. dr. Nicolae Giolu și părintele asist. dr. Alexandru Dumitrescu.

La final, părintele Michael Tița, vicar eparhial, i‑a felicitat pe membrii corului facultății și a rostit un cuvânt de învățătură.

„Sunt deosebit de onorat și bucuros să particip la acest concert tradițional organizat de Facultatea «Justinian Patriarhul» din București. Este o bucurie pe care o retrăim cu toții, indiferent de locul din care venim, bucuria copilăriei, așa cum frumos mărturisesc colindele, bucuria Crăciunului trăit în casa bunicilor. Colindele sunt o parte vie și esențială a culturii poporului român și fără ele, cu siguranță, nu am fi ceea ce suntem astăzi ca popor creștin. Ele vestesc, din generație în generație, venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Mesia cel așteptat de secole și de milenii, a cărui întrupare s‑a împlinit, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, «la plinirea vremii». Această împlinire se arată într‑un chip cu totul neașteptat. Mântuitorul lumii Se face Prunc nevinovat: «Astăzi S‑a născut Hristos, Mesia cel luminos». Este un «astăzi» veșnic, pentru că Nașterea Domnului nu rămâne doar un eveniment al trecutului, ci o realitate vie, care se actualizează în viața fiecăruia dintre noi. Sărbătoarea Nașterii Domnului este, de asemenea, un prilej binecuvântat de a dărui. Copiii sunt, desigur, principalii destinatari ai darurilor, dar și noi, cei mai înaintați în vârstă, ne bucurăm de ele. Însă darurile noastre ar trebui să ajungă și la cei aflați în nevoie, ale căror lipsuri sunt adesea urgente și foarte reale. Vă mulțumesc pentru dragostea cu care ne‑ați primit și pentru căldura cu care m‑ați întâmpinat. Vă transmit tuturor binecuvântările părintești ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și vă doresc ca sărbătoarea Nașterii Domnului, precum și toate sărbătorile care vor urma la sfârșitul acestui an și la începutul anului viitor să fie binecuvântate de Dumnezeu cu pace, cu sănătate și cu bucuria nesfârșită a întrupării Fiului lui Dumnezeu, prin care s‑a pus început mântuirii neamului omenesc”, a spus părintele Michael Tița.

De momentele muzicale s‑a bucurat și reprezentantul Universității din București, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prorector și cadru didactic la Facultatea de Istorie a Universității din București. Acesta a apreciat alături de ceilalți invitați momentele solistice vocale și instrumentale ale studenților teologi.