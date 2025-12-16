Patriarhia Română premiată la Gala Celebrităților 2025

Data: 16 Decembrie 2025

În cadrul Galei Celebrităților 2025, editia a 18‑a, care a avut loc luni, 15 decembrie, Patriarhia Română a primit Premiul de Excelență pentru Inaugurarea Catedralei Naționale. Diploma de excelență, însoțită de Trofeul celebrității, a fost înmânată părintelui Nicolae Crângașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române.

„Catedrala Mântuirii Neamului reprezintă un model de construcție bisericească ce îmbină armonios dimensiunea arhitecturală și inginerească cu cea duhovnicească, deoarece edificarea Catedralei s‑a realizat în cadrul unei rugăciuni permanente la Sfânta Liturghie. A fost instituită, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o cerere specială de rugăciune. Astfel, toți preoții din România, încă de la începerea lucrărilor în anul 2010, precum și cei diasporă, unde se află români ortodocși, se roagă lui Dumnezeu pentru reușita acestui demers. Prin urmare, Catedrala nu este doar o construcție arhitecturală și inginerească deosebită, ci și o împlinire duhovnicească profundă, deoarece acesta este rolul ei fundamental”, a spus părintele consilier patriarhal Nicolae Crângașu la Gala Celebrităților 2025.

Gala a fost organizată de Clubul Celebrităților, Celebrity Professional împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Vocea Așilor Români, au transmis organizatorii evenimentului.