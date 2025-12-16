Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit luni, 15 decembrie, în Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic
Concertul de colinde „Plecarea Magilor” la Mănăstirea Pantocrator
La Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, cea de‑a treia ediție a concertului de muzică bizantină „Plecarea Magilor”. Evenimentul va reuni Grupul psaltic „Pantocrator” al așezământului monahal, Grupul psaltic de fete „Sfânta Muceniță Tatiana”, precum și interpretele Ana Nuță și Ileana Maria Popescu. Invitata specială a acestei ediții este interpreta de muzică bizantină Ribale Wehbe din Liban. Concertul se adresează tuturor iubitorilor de muzică psaltică, precum și de colinde tradiționale românești și bizantine. În cadrul evenimentului vor răsuna cântări care vestesc Nașterea Mântuitorului, aducând în sufletele credincioșilor bucuria și liniștea acestei sărbători sfinte.