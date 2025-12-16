Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotesii de duhovnici în Arhiepiscopia Târgoviștei

Hirotesii de duhovnici în Arhiepiscopia Târgoviștei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 16 Decembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit luni, 15 decembrie, în Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru șase tineri preoți, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial.

Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, clericii care au devenit duhovnici au fost: pr. Nicolae Vlad de la Parohia Moroieni II (Protoieria Pucioasa); pr. Alexandru‑Nicolae Gîrbea de la Parohia Glodeni (Protoieria Pucioasa); pr. Mihai‑Alexandru Petre, de la Parohia Corbii Mari (Protoieria Titu); pr. Marian‑Bogdan Butcă, de la Parohia Costești (Protoieria Pucioasa); pr. Andrei‑Mădălin Pătrulescu, de la Parohia Priseaca (Protoieria Târgoviște Nord), și ierom. Dorotei Tănase, de la Schitul La Stejari (Protoieria Târgoviște Nord), județul Dâmbovița.

Înaltpreasfinția Sa a oferit fiecărui nou duhovnic câte un Molitfelnic, împreună cu îndrumări privind intensificarea misiunii pastorale, și i‑a încurajat să dezvolte o colaborare rodnică atât cu preoții din parohiile vecine, cât și cu profesorii de religie din școlile aflate în aria lor de responsabilitate, pentru a sprijini formarea spirituală a tinerei generații, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

 

Citeşte mai multe despre:   hirotesie  -   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri