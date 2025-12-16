Hirotesii de duhovnici în Arhiepiscopia Târgoviștei

Data: 16 Decembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit luni, 15 decembrie, în Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru șase tineri preoți, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial.

Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, clericii care au devenit duhovnici au fost: pr. Nicolae Vlad de la Parohia Moroieni II (Protoieria Pucioasa); pr. Alexandru‑Nicolae Gîrbea de la Parohia Glodeni (Protoieria Pucioasa); pr. Mihai‑Alexandru Petre, de la Parohia Corbii Mari (Protoieria Titu); pr. Marian‑Bogdan Butcă, de la Parohia Costești (Protoieria Pucioasa); pr. Andrei‑Mădălin Pătrulescu, de la Parohia Priseaca (Protoieria Târgoviște Nord), și ierom. Dorotei Tănase, de la Schitul La Stejari (Protoieria Târgoviște Nord), județul Dâmbovița.

Înaltpreasfinția Sa a oferit fiecărui nou duhovnic câte un Molitfelnic, împreună cu îndrumări privind intensificarea misiunii pastorale, și i‑a încurajat să dezvolte o colaborare rodnică atât cu preoții din parohiile vecine, cât și cu profesorii de religie din școlile aflate în aria lor de responsabilitate, pentru a sprijini formarea spirituală a tinerei generații, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.