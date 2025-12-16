Concertul tradițional „Răsăritul cel de Sus” la Palatul Patriarhiei

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit în seara aceasta, concertul tradițional de colinde „Răsăritul cel de Sus”. Au vestit prin cântare bucuria Nașterii Domnului Corul de copii și tineret „Symbol-Jean Lupu”, Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul intitulat „Colindul românesc - mărturisire a Întrupării Fiului lui Dumnezeu”.

Evenimentul de tradiție organizat de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române în preajma sărbătorii Nașterii Domnului a avut loc în prezența Patriarhului României, a unor ierarhi români, a membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a unor profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, precum și a numeroși alți invitați.

Spectacolul, prezentat de Iuliana Lazăr și Cosmin Iulian Cîrstea - realizatori TRINITAS TV, a fost deschis de Corul de copii și tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. dr. Luminița Guțanu. Cei prezenți au fost apoi încântați de armoniile muzicale create de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijată de părintele conf. dr. Stelian Ionașcu. În încheiere, au interpretat colinde membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, unul dintre cele mai iubite coruri din România, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă.

După rostirea cuvântului de binecuvântare, Preafericitul Părinte Daniel a fost felicitat cu prilejul sărbătoririi zilei sale onomastice și a primit un frumos aranjament floral din partea organizatorilor.