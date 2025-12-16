Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Concertul tradițional „Răsăritul cel de Sus” la Palatul Patriarhiei

Concertul tradițional „Răsăritul cel de Sus” la Palatul Patriarhiei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 16 Decembrie 2025

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit în seara aceasta, concertul tradițional de colinde „Răsăritul cel de Sus”. Au vestit prin cântare bucuria Nașterii Domnului Corul de copii și tineret „Symbol-Jean Lupu”, Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale. La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit cuvântul intitulat „Colindul românesc - mărturisire a Întrupării Fiului lui Dumnezeu”.

Evenimentul de tradiție organizat de Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române în preajma sărbătorii Nașterii Domnului a avut loc în prezența Patriarhului României, a unor ierarhi români, a membrilor Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a unor profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, precum și a numeroși alți invitați.

Spectacolul, prezentat de Iuliana Lazăr și Cosmin Iulian Cîrstea - realizatori TRINITAS TV, a fost deschis de Corul de copii și tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. dr. Luminița Guțanu. Cei prezenți au fost apoi încântați de armoniile muzicale create de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, dirijată de părintele conf. dr. Stelian Ionașcu. În încheiere, au interpretat colinde membrii Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, unul dintre cele mai iubite coruri din România, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă.

După rostirea cuvântului de binecuvântare, Preafericitul Părinte Daniel a fost felicitat cu prilejul sărbătoririi zilei sale onomastice și a primit un frumos aranjament floral din partea organizatorilor.

 

