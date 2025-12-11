Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert de colinde la Parohia Copăceni-Mănăstirea

Concert de colinde la Parohia Copăceni-Mănăstirea

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 11 Decembrie 2025

Tradiția parohiei ilfovene Copăceni-Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, continuă și anul acesta cu un frumos concert de colinde, duminică, 14 decembrie, începând cu ora 18:00. Evenimentul se bucură de prezența Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, ale cărei interpretări pline de profunzime și lumină reușesc, an de an, să aducă în inimile credincioșilor emoția sfântă a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

În pregătirea acestui eveniment, credincioșii, alături de copiii grupului de cateheză al parohiei, au împodobit bradul cu multă bucurie, creând un decor de poveste care va întâmpina publicul în seara concertului. Fiecare ornament devine mărturia unei comunități unite prin credință și hotărâtă să pășească împreună spre sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

O surpriză deosebită îi va aștepta pe cei mici în timpul concertului: sosirea lui Moș Crăciun. Bucuria copiilor, zâmbetele lor și emoția acestei întâlniri vor întregi farmecul serii și vor transforma evenimentul într‑o adevărată sărbătoare a familiei și a comunității.

Intrarea este liberă, iar toți cei care doresc să întâmpine sărbătorile cu inima deschisă, în duh de pace și comuniune, sunt așteptați cu drag.

 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   program  -   Corala Nicolae Lungu
