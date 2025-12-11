Concert de colinde la Parohia Copăceni-Mănăstirea

Tradiția parohiei ilfovene Copăceni-Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, continuă și anul acesta cu un frumos concert de colinde, duminică, 14 decembrie, începând cu ora 18:00. Evenimentul se bucură de prezența Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, ale cărei interpretări pline de profunzime și lumină reușesc, an de an, să aducă în inimile credincioșilor emoția sfântă a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

În pregătirea acestui eveniment, credincioșii, alături de copiii grupului de cateheză al parohiei, au împodobit bradul cu multă bucurie, creând un decor de poveste care va întâmpina publicul în seara concertului. Fiecare ornament devine mărturia unei comunități unite prin credință și hotărâtă să pășească împreună spre sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

O surpriză deosebită îi va aștepta pe cei mici în timpul concertului: sosirea lui Moș Crăciun. Bucuria copiilor, zâmbetele lor și emoția acestei întâlniri vor întregi farmecul serii și vor transforma evenimentul într‑o adevărată sărbătoare a familiei și a comunității.

Intrarea este liberă, iar toți cei care doresc să întâmpine sărbătorile cu inima deschisă, în duh de pace și comuniune, sunt așteptați cu drag.