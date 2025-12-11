Întâlnire interreligioasă în Iordania

Data: 11 Decembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a participat marți, 9 decembrie, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la conferința „Procesul Aqaba - dialogul balcanic interreligios”, care a avut loc în Regatul Hașemit al Iordaniei, în imediata apropiere a locului Botezului Domnului, de pe malul râului Iordan, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

La inițiativa și în prezența regelui Abdulah al II‑lea și a lui Edi Rama, prim‑ministrul Republicii Albania, întrunirea, care s‑a desfășurat sub genericul „Punți între oameni: Promovarea înțelegerii pentru o coexistență pașnică”, s‑a bucurat de participarea a numeroși lideri religioși creștini, precum: Preafericitul Părinte Ioan al X‑lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient; Preafericitul Părinte Teofil al III‑lea, Patriarhul Ierusalimului și al Întregii Palestine; Preafericitul Părinte Porfirie, Patriarhul Serbiei; Preafericitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Tiranei, Düresului și al Întregii Albanii, dar și a unor importanți lideri musulmani din Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Slovenia și din Orientul Mijlociu.

În mesajul pe care l‑a transmis celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a exprimat nevoia fundamentală a epocii noastre de a promova pacea, ca argument imperativ pentru coexistență și securitate, într‑o societate multiculturală. În contextul pluralismului religios contemporan, singura modalitate de a trăi pașnic și de a evita conflictele actuale este promovarea libertății religioase. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat viziunea teologică asupra darului sacru al vieții, care trebuie promovat și mărturisit cu fiecare ocazie, într‑un dialog de pace și bună colaborare.

Cu prilejul participării la acest eveniment, Înaltpreasfinția Sa a acceptat invitația prințului Ghazi bin Muhammed de a face o vizită ecumenică la situl arheologic al locului Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, precum și la alte obiective religioase situate pe Valea Iordanului.

Procesul Aqaba este o acțiune de promovare a păcii interetnice și interreligioase, inițiată în urmă cu zece ani de către regele Abdulah al II‑lea, în tot acest timp întâlnirile fiind găzduite de Regatul Hașemit al Iordaniei, împreună cu multe alte țări și organizații partenere, printre care amintim Spania, Albania, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Norvegia, SUA și ONU.