Expoziție de carte veche la Muzeul Național al Literaturii Române

Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit în seara zilei de miercuri, 10 decembrie, la sediul său din Calea Griviței 64‑66, București, vernisajul expoziției de carte rară „Credo in Unum Deum”.

Expoziția, organizată cu ocazia celebrării a 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, a expus mai multe cărți rare din colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod care au legătură cu deciziile, învățăturile și personajele conexe acestui moment fundamental pentru istoria creștinătății, precum și mai multe planșe care reproduc la o dimensiune mare gravuri rare din volumele prezentate, ilustrând scenele sinoadelor ecumenice, dar și care oferă explicații detaliate despre Simbolul de credință niceean.

În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, a subliniat importanța marcării acestui moment istoric: „Ceea ce vedeți astăzi aici este, aș putea să o numesc, o fărâmă din belșugul Bibliotecii Sfântului Sinod. [...] Sinodul acesta ne‑a marcat pe toți, ne‑a marcat creștinătatea și credința. Îi mulțumesc părintelui arhimandrit Policarp Chițulescu pentru că a venit în spațiul nostru cu aceste superbe și foarte imporante cărți, care ne explică importanța acestui moment”.

Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, a prezentat importanța Crezului niceean: „Simbolul de credință niceean, despre care puteți citi mai multe lucruri pe planșele verticale pe care le‑am adus aici, reprezintă poate cea mai importantă sau esențială activitate a Sinodului I Ecumenic de la Niceea, combătând punct cu punct teoriile ariene. Deci, trebuie să înțelegem că la Niceea nu s‑a hotărât nimic nou, nimic care nu se credea până atunci. Numai că a trebuit să fie găsite niște formule pe care să le accepte toate culturile și mințile care proveneau din școli diferite. [...] Crezul niceean conține șapte articole în care sunt menționate toate cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Știm că s‑au adăugat alte cinci articole cu alte aspecte de credință la Constantinopol, în anul 381. La acest sinod s‑a discutat, așa cum a spus și domnul profesor și director, data Paștilor, care trebuia să se hotărască să se sărbătorească în mod unitar”.

Ulterior, părintele arhimandrit a prezentat volumele aduse din depozitele Bibliotecii Sfântului Sinod, care au fost expuse în spațiul de la Muzeul Național al Literaturii Române: „Aș dori să mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că a aprobat să scoatem din depozitele noastre aceste valori și să le expunem în spațiile instituției prietene, care este Muzeul Național al Literaturii Române. [...] Aș dori să remarcați și ilustrația panotată în încăperi, care reprezintă un efort comun care nu a fost chiar ușor de realizat, dar sigur că îmbogățește mesajul evenimentului nostru”.

Expoziția „Credo in Unum Deum” va rămâne deschisă publicului până la data de 31 decembrie 2025, la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din Calea Griviței 64‑66, sector 1, București.