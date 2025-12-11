Colinde și daruri pentru beneficiarii mai multor instituții medicale și social‑filantropice

În această perioadă de bucurie a Nașterii Domnului Hristos, persoanele vârstnice, copiii și bolnavii din mai multe centre social‑filantropice și unități medicale din Episcopia Caransebeșului au fost vizitați de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, însoțit de un grup de colindători de la Catedrala Episcopală din Caransebeș. În aceste zile, Părintele Episcop Lucian a dus în primul rând vestea cea bună prin colind, dar le‑a mângâiat sufletele celor cercetați și printr‑un cuvânt de folos și mai multe daruri.

Au fost colindați bolnavii, precum și cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgență din Reșița și Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, județul Caraș‑Severin. La Caransebeș, Corul medicilor și al personalului auxiliar a oferit, la rândul lui, un concert de colinde.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a vizitat mai multe unități social‑filantropice din Reșița, Caransebeș și de pe Valea Bistrei, aducând un strop de lumină și dragoste bunicilor în această perioadă a Postului Nașterii Domnului.

Ierarhul a poposit și în mijlocul angajaților și beneficiarilor de la Așezământul de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare” din Caransebeș. Copiii de aici au pregătit, cu ocazia vizitei Preasfințitului Părinte Lucian, un program artistic de colinde și poezii.

Tuturor persoanelor vârstnice, copiilor și bolnavilor din unitățile medicale și centrele social‑filantropice, dar și cadrelor medicale și angajaților, Părintele Episcop le‑a oferit calendare, cărți de rugăciune și alte daruri.

„An de an, în Postul Crăciunului, aducem vestea cea bună a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos pentru toate așezămintele medicale și social‑filantropice din Episcopia Caransebeșului. În aceste zile frumoase am fost împreună cu preoții slujitori și cântăreți de la Catedrala Episcopală din Caransebeș în spitalele din Caransebeș și Reșița, în căminele de bătrâni din eparhia noastră și, bineînțeles, la centrele de zi pentru copii și tineri din Caransebeș și nu numai. Sperăm că i‑am bucurat pe toți cei care ne‑au primit pentru că i‑am colindat cu bucurie sfântă, le‑am adresat mesaje sincere de felicitare și le‑am oferit tuturor daruri, dulciuri, dar și calendare pe anul 2026. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne‑a învrednicit și în acest an să fim alături de bunicii noștri, de părinții noștri, dar și de frații noștri bolnavi și de copilașii și nepoții noștri din centrele de tineret și din centrele de plasament”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Misiunea social‑filantropică și duhovnicească a Episcopiei Caransebeșului a fost una amplă, întrucât, acolo unde nu a reușit Preasfințitul Părinte Lucian să ajungă, a rânduit mai multe grupuri de preoți, copii și tineri de la ATOR Banatul de Munte și Seminarul Teologic din Caransebeș să meargă și să‑i bucure pe toți bolnavii, beneficiarii și personalul auxiliar din toate centrele social‑filantropice și unitățile medicale de pe raza celor patru protopopiate ale Eparhiei Banatului Montan.