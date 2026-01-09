Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sărbătorirea Înaintemergătorului Domnului în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 09 Ianuarie 2026

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Măgura, în ziua prăznuirii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ierarhul a arătat celor prezenţi că Biserica îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul prin mai multe zile de sărbătoare pentru rolul important pe care l‑a avut în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc: Sfântul Ioan a pregătit calea lui Hristos prin propovăduirea botezului pocăinței, a fost puntea de legătură între Legea Vechiului Testament și cea a Noului Testament sau „pecetea celor două Testamente” și Botezătorul Mântuitorului Iisus Hristos, participând la Epifania de la râul Iordanului. Dintre virtuțile care au încununat viața Sfântului Ioan, ierarhul a evidențiat asceza aspră, smerenia și mărturisirea jertfelnică.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în această zi de sărbătoare la Mănăstirea Crișan. Ierarhul le‑a vorbit credincioşilor prezenţi despre petrecerea Sfântului Ioan Botezătorul în pustie unde, prin multă asceză și rugăciune, a învățat și s‑a format la școala Duhului. De asemenea, Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioşi să stăruiască în păzirea poruncilor lui Dumnezeu, deoarece scopul vieții creștine este dobândirea sfințeniei. 

 

