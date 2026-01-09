Apărut într‑o prezentare grafică atrăgătoare, Almanahul bisericesc 2026 al Arhiepiscopiei Târgoviștei surprinde, în cele 440 de pagini ale sale, dinamismul pastoral‑misionar al eparhiei, precum și
Sărbătorirea Înaintemergătorului Domnului în Episcopia Devei şi Hunedoarei
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Măgura, în ziua prăznuirii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ierarhul a arătat celor prezenţi că Biserica îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul prin mai multe zile de sărbătoare pentru rolul important pe care l‑a avut în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc: Sfântul Ioan a pregătit calea lui Hristos prin propovăduirea botezului pocăinței, a fost puntea de legătură între Legea Vechiului Testament și cea a Noului Testament sau „pecetea celor două Testamente” și Botezătorul Mântuitorului Iisus Hristos, participând la Epifania de la râul Iordanului. Dintre virtuțile care au încununat viața Sfântului Ioan, ierarhul a evidențiat asceza aspră, smerenia și mărturisirea jertfelnică.
Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în această zi de sărbătoare la Mănăstirea Crișan. Ierarhul le‑a vorbit credincioşilor prezenţi despre petrecerea Sfântului Ioan Botezătorul în pustie unde, prin multă asceză și rugăciune, a învățat și s‑a format la școala Duhului. De asemenea, Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioşi să stăruiască în păzirea poruncilor lui Dumnezeu, deoarece scopul vieții creștine este dobândirea sfințeniei.