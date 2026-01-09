Sărbătorirea Înaintemergătorului Domnului în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Măgura, în ziua prăznuirii Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ierarhul a arătat celor prezenţi că Biserica îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul prin mai multe zile de sărbătoare pentru rolul important pe care l‑a avut în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc: Sfântul Ioan a pregătit calea lui Hristos prin propovăduirea botezului pocăinței, a fost puntea de legătură între Legea Vechiului Testament și cea a Noului Testament sau „pecetea celor două Testamente” și Botezătorul Mântuitorului Iisus Hristos, participând la Epifania de la râul Iordanului. Dintre virtuțile care au încununat viața Sfântului Ioan, ierarhul a evidențiat asceza aspră, smerenia și mărturisirea jertfelnică.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în această zi de sărbătoare la Mănăstirea Crișan. Ierarhul le‑a vorbit credincioşilor prezenţi despre petrecerea Sfântului Ioan Botezătorul în pustie unde, prin multă asceză și rugăciune, a învățat și s‑a format la școala Duhului. De asemenea, Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe credincioşi să stăruiască în păzirea poruncilor lui Dumnezeu, deoarece scopul vieții creștine este dobândirea sfințeniei.