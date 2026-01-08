Mitropolitul Banatului în mijlocul pacienților de la spitalul din Jebel

Data: 08 Ianuarie 2026

De sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a ales să‑și petreacă onomastica în mijlocul pacienților Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel, județul Timiș, se arată pe mitropolia‑banatului.ro.

Cu grijă părintească, Mitropolitul Banatului le‑a adus pacienților alimente, articole de îmbrăcăminte și alte bunuri necesare pentru perioada de iarnă, semn concret al atenției față de oamenii care, de multe ori, duc o viață marcată de singurătate, încercări și suferințe îndelungate.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la capela spitalului de părinții consilieri eparhiali Cristian Pavel și Timotei Anișorac. Cuvântul de învățătură, rostit de părintele Cristian Pavel, a pus în lumină viața și misiunea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, model de mărturisire, pocăință și fidelitate față de Dumnezeu. La momentul rânduit, pacienții care au putut participa s‑au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oficiat slujba punerii pietrei de temelie a bisericii ce va fi ridicată în incinta spitalului, lăcaș menit să răspundă nevoilor spirituale ale pacienților și personalului medical. Noua biserică va avea hramurile „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon”.

La acest moment de binecuvântare au fost prezenți reprezentanți ai conducerii spitalului, cadre medicale și numeroși pacienți, care s‑au bucurat de rugăciunea arhierească. Prezența Părintelui Mitropolit Ioan subliniază grija pe care Biserica o are pentru mângâierea și ajutorul duhovnicesc al pacienților, precum și implicarea ei în transformarea unui fost spațiu militar într‑un lăcaș al păcii și al credinței. „Biserica din incinta spitalului este gândită ca un loc de mângâiere pentru toți cei care viețuiesc în acest așezământ, mai ales pentru pacienții care, de zeci de ani, nu mai ajung la casele lor. Aici, bolnavii vor trăi bucuria marilor praznice, precum Nașterea Domnului și Învierea, vor auzi colinde și vor înconjura lăcașul de cult cu lumânări aprinse, găsind har și binecuvântare în rugăciune”, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

Conducerea spitalului a fost felicitată de Părintele Mitropolit Ioan pentru faptul că nu se gândește doar la hrana trupească și la medicamente, ci și la hrana duhovnicească a bolnavilor, prin ridicarea acestui lăcaș de cult. Managerul spitalului a arătat că biserica de lemn, în stil maramureșean, este în curs de achiziție, fiind realizată din sponsorizări și donații. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a promis că departamentele social și patrimoniu din cadrul Arhiepiscopiei Timișoarei vor sprijini acest proiect cu ajutor material.

La finalul vizitei, prin grija maicilor de la Centrul eparhial, au fost dăruite pacienților internați alimente și peste 300 de articole de îmbrăcăminte, mulți dintre beneficiari aflându‑se în spital de mai mulţi ani. „Am adus alimente și haine: pulovere, cozonaci, ouă, cartofi, necesare celor internați. Am adus câteva sute de pulovere, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, care să fie împărțite mai ales pacienților pe care nu‑i mai cercetează nimeni din familie, de zeci de ani”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Ierarhul le‑a oferit iconițe, i‑a binecuvântat și le‑a adresat tuturor cuvinte de mângâiere și încurajare. Slujbele din acest spital sunt oficiate de preotul misionar Ion‑Vasile Cheregi.