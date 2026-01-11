Duminica după Botezul Domnului la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie, în Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.

Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, la momentul îndătinat, în care a evidențiat sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic duminical (Matei 4, 12‑17) ce relatează începutul propovăduirii Domnului Iisus Hristos. Cu acest prilej, Episcopul‑vicar patriarhal a explicat motivul pentru care Mântuitorul și‑a început propovăduirea după întemnițarea Sfântului Ioan Botezătorul: „Sfântul Ioan Gură de Aur ne explică de ce Hristos nu a început propovăduirea Sa mai devreme. Dacă Domnul ar fi început să predice înainte ca Ioan Botezătorul să‑și fi încheiat misiunea, ar fi părut că îi umbrește lucrarea sau că Își caută slava proprie. Dar, așteptând, Hristos confirmă mărturia lui Ioan și îl arată ca pe un adevărat martor al adevărului. Așadar, nu a fost o întârziere, ci o succesiune firească și împlinirea planului lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul fiind precursorul, «glasul care strigă în pustie, iar Iisus, Cel proclamat”.

Ierarhul a vorbit și despre motivul mutării Domnului din Nazaret în Capernaum: „Evanghelia ne spune că «Iisus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea». Sfântul Ioan Gură de Aur explică faptul că Iisus S‑a retras pentru a ne învăța să nu ne aruncăm singuri în primejdie fără rost. Retragerea Sa arată că, deși era Dumnezeu, a ales să acționeze în limitele firii umane, oferind un model de comportament ucenicilor Săi în fața persecuțiilor. Iisus nu a plecat de frică, ci pentru că misiunea Sa publică abia începea și nu venise încă momentul Pătimirii Sale. El trebuia să‑Și propovăduiască mai întâi Evanghelia, înainte de Cruce și de Jertfa Sa. În plus, prin mutarea în Galileea, în hotarele lui Zabulon și Neftali, Domnul a împlinit cuvintele Profetului Isaia, „poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi” (9, 1), cuvinte evidențiate de Evanghelistul Matei. Zabulon și Neftali au fost primele seminții lovite de invaziile străine, primele duse în robie. Tocmai de aceea, ele sunt și primele care primesc lumina mântuirii. Cei dintâi răniți de istorie sunt cei dintâi cercetați de milostivirea lui Dumnezeu”, a arătat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.