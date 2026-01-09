Zi de sărbătoare pentru credincioșii din Zalău

Comunitatea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din cadrul unității militare din Zalău și‑a sărbătorit ocrotitorul. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură dedicat Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, ocrotitorul bisericii. Privind la chipul și personalitatea Înaintemergătorului, Părintele Episcop Benedict a evidențiat că acesta rămâne una dintre cele mai puternice figuri ale slujirii autentice, ale fidelității față de misiunea primită de la Dumnezeu și ale unei propovăduiri care nu caută afirmarea de sine, ci descoperirea lui Hristos: „Sfântul Ioan Botezătorul trăiește pentru Cel pe Care Îl propovăduiește. Trăiește deplin pentru Cel Care îi dă sens vieții sale și spune limpede: «El să crească, iar eu să mă micșorez»”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „DOXA”, dirijat de prof. Florin Lazăr, de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

La finalul slujbei, preotul paroh Ioan Sergiu Gaga, inspector eparhial pentru cateheza parohială, a adresat mulțumiri ierarhului pentru binecuvântarea oferită comunității și pentru slujirea arhierească săvârșită la sărbătoarea ocrotitorului bisericii.