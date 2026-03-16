Părintele Răzvan Ionescu a conferenţiat la Sibiu

În Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc conferinţa intitulată „Între casă și A‑casă, un «A» cu orizont teologic”, susţinută de pr. Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Paris.

Conferinţa a fost organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, de Organizaţia Tinerilor din Sibiu. La eveniment au fost prezenţi preoţi, numeroşi tineri din Sibiu, alături de familii şi alţi participanţi.

Părintele Răzvan Ionescu este preotul Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Parascheva - Sfânta Genoveva” din Paris, consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională și prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris. Cu o formare academică de excepție, pr. Răzvan Ionescu este una dintre cele mai avizate voci în dialogul dintre teologie și știință. De asemenea, este autor și coautor a numeroase publicații pe tema dialogului dintre Teologia Ortodoxă și Știință, conform Mitropoliei Ardealului.

„Când vorbim de casă și acasă, geografia este depășită. Adverbul de loc trebuie să lase loc la mai mult decât un loc circumscris. Și e clar că depășim spațialul. E clar că un om poate să aibă o casă și să nu se simtă acasă. Sunt oameni în diaspora care nu se găsesc, nu se regăsesc, nu sunt neapărat acasă. Acasă e acolo unde poate să fie satul, poate sunt oamenii dragi. Pentru mine acasă e familia. M‑au întrebat cândva într‑un interviu și am descoperit cu surprindere că au pus un titlu cu răspunsul meu care suna cam așa: «Acasă e locul unde mă vrea Dumnezeu». Îmi dau seama că le‑am spus un adevăr cel puțin pentru ființa mea. Eu știu, am o încredințare că trebuie să fiu în Franța. Deci pentru mine acasă e acolo, dar nu numai acolo, desigur. Acasă este în omul în care te regăsești, în omul care te primește. Fără condiții. Din drag. Din cum e el, din firescul lui. Poate să fie foarte mult acasă în oamenii pe care îi întâlnești. Ați văzut, dumneavoastră sunteți martori, până am intrat în această sală v‑am spus deopotrivă «Bun-venit». Și eu mă simt acasă. Ce mă face să mă simt acasă? Dragul oamenilor. Am întâlnit până să intru aici oameni care mi‑au exprimat acest drag. Dragul ne face să ne simțim acasă. Și apar aproape proverbe: «Casa se construiește, dar acasă se trăiește». (...) Spune așa Sfânta Scriptură: «Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu». Vedeți? Este o măsură a iubirii. «Și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș în el». Aici ne bulversează un pic, că acasă devine altfel. Adică eu devin acasă. Pentru cine devin acasă? Pentru Dumnezeu Însuși. (...) Toată viața noastră creștină ne‑am obișnuit cu ideea că noi Îl căutăm pe Dumnezeu şi dintr‑odată constați cu uimire că dacă Dumnezeu nu m‑ar fi căutat, eu nici n‑aș fi știut să‑L caut. Primul demers, primul care mișcă ceva către noi, tainic, din interiorul inimii, este Dumnezeu. Și dacă citim un pic Scriptura, vedem acest lucru: drahma pierdută şi bucuria celui care a găsit‑o, oaia rătăcită de turmă, pilda fiului risipitor”, a spus pr. Răzvan Ionescu.

Lansare de volum

Participanții la conferință au avut ocazia de a adresa întrebări legate de tema prezentată şi au primit răspunsuri din partea părintelui Răzvan Ionescu.

În cadrul conferinței a avut loc și lansarea volumului „Îmbunătățirea sau Îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într‑o lume tot mai digitalizată”, semnat de invitatul Organizaţiei Tinerilor din Sibiu. Cartea propune o reflecție profundă asupra raportului dintre progresul tehnologic și vocația spirituală a omului, invitând la un dialog necesar între teologie, știință și provocările contemporane. Cei interesați au avut ocazia la final de a primi un autograf din partea autorului.