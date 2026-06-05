Jurământul făgăduit

Data: 05 Iunie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 584-585; 595-596

„Un frate curând călugărit a întrebat pe Părintele Vichentie (Mălău):

– Preacuvioase, ce să fac să mă mântuiesc?

– Ascultă, mata, frate, silește-te să împlinești tot ce ai făgăduit și cu siguranță te vei mântui.

– Vai, părinte, mă înfricoșez de jurământul călugăresc!

– Nu te teme, frate! Ai nădejde că ai primit Duh Sfânt. Începe a lucra câte puțin, până vei deprinde fapta bună. Caută mai întâi să ai conștiință curată, să nu te mustre de nimic la apusul soarelui. Apoi, păzește-ți mintea de gânduri rele, fă cu dragoste orice ascultare și zi mereu Doamne Iisuse...

Așa, dragul tatei, ascultă mata de mine și nu vei greși. Așa se lucrează ogorul sufletului.

Alt fiu duhovnicesc l-a întrebat:

– Părinte Vichentie, ce să fac să mă mântuiesc?

Iar bătrânul i-a dat o hârtie pe care scria:

– Mărturisește-ți cât mai des păcatele tale; fă-ți canonul și pravila de chilie; zi neîncetat rugăciunea lui Iisus; fă ascultare la toate și tuturor; iubește singurătatea ca să fii scutit de a auzi, de a vedea, de a pofti și de a critica pe drept sau pe nedrept; în fața ta toți să fie socotiți ca sfinți.

Silește-te să faci acestea cu dragoste și vei fi viu. Iar nefăcând acestea, pentru ce ai jurat, nesilit fiind? Ce nebunie fără leac este a jura fără a-ți da seama pentru ce juri!

(...) Zicea iarăși către o călugăriță:

– Ai jurat răbdare? Rabdă! Nu căuta ce fac alții, că Dumnezeu voiește să cauți de sineți. Ce vrei? Să mântuiești cu forța pe om? Ai uitat ce i-au făcut călugării Sfântului Simeon Noul Teolog? Cum l-au dat afară din mănăstire?

Rabdă deci și nu te pune împotriva lui Dumnezeu.

Altădată iarăși i-a zis bătrânul:

– Căutând la ceea ce fac alții, greșești. Nu te rătăci vrând să îndreptezi pe alții. Ci vezi de tine, că pentru tine ai jurat. Are Dumnezeu grijă de fiecare.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)