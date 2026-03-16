Olimpiada de Religie în Capitală și județele țării

Olimpiada de Religie în Capitală și județele țării

Un articol de: Eduard Murariu - 16 Martie 2026

Peste 10.000 de elevi de gimnaziu și liceu din întreaga țară au participat sâmbătă, 14 martie, la etapa județeană a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox. În Capitală, interesul tinerilor pentru această disciplină este în continuă creștere, faza pe sectoarele Capitalei reunind peste 1.500 de elevi înscriși.

Prof. Dragoș Ioniță, inspector școlar pentru disciplina Religie de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), a prezentat, în deschidere, semnificația academică și spirituală a evenimentului. „Ne aflăm la etapa județeană, sau a sectoarelor municipiului București pentru noi, cei din Capitală, a Olimpiadei de Religie. Și este poate cel mai important concurs din cadrul celor organizate la nivel național. La disciplina Religie sunt destul de multe concursuri la care participă elevii de‑a lungul anului școlar, însă olimpiada este, de departe, cea mai importantă din prisma numărului de participanți, a resursei umane implicate și a tuturor factorilor care contribuie la buna desfășurare a acestui concurs”.

Prezența masivă a elevilor de anul acesta confirmă că interesul acestora pentru Religie transcende recompensele materiale, fiind alimentat de o motivație lăuntrică. „Ne bucurăm că și anul acesta, ca și anul trecut, avem peste 1.500 de elevi calificați la această etapă, ceea ce dovedește dragostea pe care copiii o au față de disciplină, bunăvoința de a participa la astfel de concursuri și înțelegerea faptului că orice competiție este un câștig, indiferent de rezultatele finale. Față de anii anteriori, exista acest semn de întrebare dacă vor fi la fel de mulți participanți, dat fiind faptul că în anii anteriori cei care obțineau premii la fazele sectoarelor ,municipiului București beneficiau de bursă de merit. Noile reglementări nu mai includ această prevedere și, de aceea, era un semn de întrebare dacă se va diminua numărul elevilor participanți. Vedem că acesta nu era un factor determinant în participarea lor la competiție și lucrul acesta este îmbucurător”, a punctat prof. Dragoș Ioniță.

Subiectele din acest an au fost concepute pentru a îmbina cunoștințele teoretice cu trăirea creștină cotidiană, în conformitate cu programele aprobate la nivel național. „În ceea ce privește subiectele, ele sunt atractive, relevante pentru viața de elev și viața de creștin în egală măsură. Colegii care redactează aceste subiecte au la dispoziție o tematică bine stabilită. Elevii se pregătesc pe baza acestei tematici și vin să expună ce au ei mai bun intelectual și moral în foile de concurs”, a subliniat, în final, inspectorul de religie.

În Capitală, Olimpiada de Religie, cultul ortodox, a fost organizată în șase centre, câte unul pentru fiecare sector. Etapa națională pentru elevii de gimnaziu se va desfășura între 21 și 25 aprilie la Brăila, iar cea pentru elevii de liceu între 15 și 19 aprilie la Reșița, județul Caraș‑Severin.

 

