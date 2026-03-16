Duminica Sfintei Cruci la Paraclisul Catedralei Naționale

Duminica a 3‑a din Postul Mare, 15 martie, a fost prăznuită și la Paraclisul Catedralei Naționale, prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de clericii sfântului lăcaș aflat în proximitatea Catedralei Mântuirii Neamului. Cu acest prilej, credincioșii au avut bucuria de a se închina și la o părticică din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Prodromița”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de clericii sfântului lăcaș: părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Codruț‑Marian Toader, inspector eparhial; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, și diaconii Adrian Butuc și Cristian Copceag.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat importanța prăznuirii Sfintei Cruci în Duminica a 3‑a din Postul Mare: „În această duminică, slujbele includ o cinstire specială a Sfintei Cruci, însă, fiind duminică, adică Ziua Învierii prin excelență, cântările subliniază legătura profundă dintre Cruce și Înviere. Așadar, centrul sărbătorii de astăzi este Crucea răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Mulți ar putea fi ispitiți să întrebe de ce noi, creștinii, cinstim un instrument de tortură, un semn al suferinței și al morții. Este adevărat, crucea exprimă toate aceste semnificații: durere, suferință și moarte. Și totuși, datorită lui Hristos, Care a fost răstignit pe Cruce pentru mântuirea noastră, Crucea reprezintă triumful definitiv al iubirii lui Dumnezeu asupra tuturor păcatelor lumii. Crucea este, așadar, simbolul cel mai puternic al biruinței și al Învierii. Cinstirea Sfintei Cruci se datorează faptului că Hristos a sfințit‑o cu trupul și sângele Său, iar prin Învierea Sa a făcut‑o stindardul de biruință al vieții asupra morții, al binelui asupra răului și simbol al învierii neamului omenesc”.

În continuare, ierarhul a explicat că mântuirea omului este strâns legată de suferințele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le‑a îndurat pe Sfânta Cruce.

„Desigur, nu este ușor de înțeles Taina Crucii! Sfântul Apostol Pavel spune: «Cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu» (1 Corinteni 1, 18). […] A despărți Crucea de Hristos este adevărata nebunie! Sfântul Apostol Pavel îi ceartă pe galatenii care au cedat ispitei de a se îndepărta de la adevărul credinței, de la Evanghelia vestită lor chiar de Pavel, trecând la o altă evanghelie și preferând respectarea Legii Vechi, tăierea împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru Crucea lui Hristos. Apostolul Pavel le spune: «Chiar dacă noi sau un înger din cer v‑ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v‑am vestit‑o, să fie anatema!» (Galateni 1, 8), căci, dacă alegem să plăcem oamenilor și nu lui Dumnezeu, nu mai suntem fii ai lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis” al Paraclisului Catedralei Naționale, condus de psaltul Irinel Mohîrță.