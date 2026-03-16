Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Masă rotundă despre texte vechi religioase românești

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 16 Martie 2026

Joi, 19 martie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București și Editura Universității din București - Bucharest University Press organizează masa rotundă „Texte vechi religioase românești. Pe baza unor ediții recente”, care propune o dezbatere academică asupra unor scrieri religioase importante din patrimoniul cultural românesc, recent editate. Masa rotundă va avea lor în amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, începând cu ora 10:30, și va fi moderată de lect. dr. Octavian Gordon. În cadrul evenimentului vor avea loc lansarea volumului „Imnul Acatist în literatura română din veacul al XVII‑lea” și prezentarea volumelor „Pravila de la Govora” și „Dosoftei, Carte de rugăciuni 1673”, apărute în colecția „Ediții de texte” a Editurii Universității din București - Bucharest University Press. Organizatorii invită studenții, profesorii și pe toți cei interesați de studiul teologiei și al literaturii religioase să participe la eveniment.

 

TOP 6 Știri