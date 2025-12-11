Noi doctori în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în cadrul Școlii doctorale „Sfântul Nicodim” a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, au fost susținute marţi, 9 decembrie, cinci teze de doctorat în domeniul Teologie. Evenimentul a reunit cadre didactice, membri ai comisiilor de specialitate, doctoranzi și numeroși invitați, marcând un moment deosebit în activitatea academică a Școlii Doctorale.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a felicitat candidații, îndrumătorii și comisiile pentru seriozitatea și valoarea lucrărilor prezentate, subliniind importanța cercetării teologice autentice în viața Bisericii și a mediului universitar: „Astăzi este o zi deosebit de importantă pentru Facultatea noastră de Teologie și pentru întreaga Mitropolie a Olteniei, pentru că Domnul ne‑a învrednicit să avem cinci noi doctori în Teologie. Acest fapt arată interesul viu și constant pentru cercetare, atât din partea studenților noștri doctoranzi, cât și din partea coordonatorilor lor, care au știut să colaboreze armonios și să lucreze cu responsabilitate la împlinirea acestor teze. Lucrările prezentate sunt rodul maturității academice, al relației dintre profesori și studenți, și vor îmbogăți patrimoniul facultății noastre, precum și al Bisericii. Temele tratate - despre Maica Domnului, despre sfinți, despre literatura patristică și despre învățătura teologică a Părinților - sunt de mare importanță pentru viața spirituală și pentru cercetarea teologică autentică. Toate aceste contribuții constituie o bază solidă pentru studiile viitoare și pentru aprofundarea altor subiecte pe care veți dori să le dezvoltați”.

Primul candidat a fost pr. Marius‑Petrișor Murgiuc, care și‑a prezentat teza „Maica Domnului în lumina tradiției omiletice bizantine”, realizată sub coordonarea științifică a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu. Comisia a fost prezidată de pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău, directorul Şcolii Doctorale de Teologie Ortodoxă „Sfântul Nicodim” a Universităţii din Craiova. Din componența comisiei au făcut parte pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Arad), pr. prof. univ. dr. Vasile Vlad (Arad) și pr. conf. univ. dr. Adrian‑Gheorghe Paul (Cluj‑Napoca).

Pr. Alexandru‑Gheorghe Vanciu a susținut teza cu titlul „Receptarea scrierilor patristice în literatura veche românească din Oltenia - de la Sfântul Nicodim până la jumătatea secolului al XIX‑lea”. Comisia a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, iar lucrarea a fost coordonată de pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău. În calitate de referenți au participat pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitrașcu (Oradea), pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu (București) și pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu (București).

Pr. Adrian‑Florin Ocheșel și‑a susținut teza „Gândirea teologică și etico‑socială a lui Nichifor Crainic în contextul socio‑cultural al României interbelice”. Comisia a fost prezidată de pr. conf. univ. dr. Iulian‑Mihai Constantinescu, director de departament al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, iar conducătorul științific a fost pr. prof. univ. dr. Picu‑Nelu Ocoleanu. Referenți au fost pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, pr. conf. univ. dr. Adrian‑Gheorghe Paul și conf. univ. dr. Ciprian Toroczkai (Sibiu).

Simona‑Gabriela Diaconu a susținut lucrarea de doctorat „Sfântul Marcu Eugenicul, un ierarh mărturisitor al credinței ortodoxe în vremuri istorice complicate”. Comisia a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, iar lucrarea a fost coordonată de pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău. Comisia a avut următorii referenți: pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitrașcu, pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu și pr. prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu.

Pr. Marius‑Darius Ostroveanu a susținut teza „Psalmii în Dumnezeiasca Liturghie și în slujbele celor Șapte Laude și semnificația lor moral‑teologică”. Conducătorul științific al lucrării a fost pr. prof. univ. dr. Picu‑Nelu Ocoleanu, iar comisia, prezidată de pr. conf. univ. dr. Iulian‑Mihai Constantinescu, i‑a avut ca referenți pe pr. prof. univ. dr. Vasile Vlad, pr. conf. univ. dr. Lucian‑Vasile Petroaia (Galaţi) și conf. univ. dr. Ciprian Toroczkai.