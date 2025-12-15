Bucuria colindelor la mănăstirea teleormăneană Pantocrator

În zilele de 12 și 13 decembrie, la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, a avut loc un amplu eveniment filantropic, liturgic și cultural, organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Așezământul monahal a găzduit concertul de colinde intitulat „După datini colindăm”, dedicat păstrării și promovării tradițiilor românești din perioada premergătoare praznicului Nașterii Domnului. În cadrul evenimentului au evoluat grupuri vocale și ansambluri din diferite zone ale țării, care au adus vestea Nașterii Mântuitorului prin colinde tradiționale și cântări specifice fiecărei regiuni.

În ziua de 12 decembrie, au colindat Ansamblul „Mara” din Maramureș și Ceata de colindători din Asău, județul Bacău, iar în ziua de 13 decembrie, publicul s‑a bucurat de prezența Ansamblului „Junii Crișului” din Arad și a Ansamblului „Dor de la Humor” din județul Suceava.

„Colindele sunt o mărturisire vie a credinței noastre și o punte între tradiție și rugăciune. În această perioadă, cântările liturgice și colindele ne pregătesc sufletește pentru întâmpinarea praznicului Nașterii Domnului, aducând pace și lumină în inimile credincioșilor. Prin glasurile colindătorilor, se transmite din generație în generație bucuria întâlnirii omului cu Dumnezeu, iar mesajul Nașterii Mântuitorului devine mai viu și mai aproape de sufletele noastre. Colindul nu este doar un act artistic, ci o adevărată rugăciune cântată, care cheamă la comuniune, la iertare și la iubire față de aproapele. În aceste zile binecuvântate, Biserica ne invită să ne deschidem inimile către Hristos, Cel Care Se naște pentru mântuirea lumii. Atmosfera creată prin colinde și slujbe întărește legătura dintre credință, tradiție și viața comunității, oferind fiecărui credincios prilejul de a trăi mai intens taina Crăciunului. Astfel, pregătirea pentru Nașterea Domnului devine un drum al bucuriei, al păcii și al luminii dumnezeiești”, a spus părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

De asemenea, în ziua de 18 decembrie, la sărbătoarea Sfântului Mucenic Sebastian, credincioșii sunt așteptați să participe la slujirea arhierească săvârșită în biserica mare a mănăstirii, având posibilitatea de a se închina la un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mucenic Sebastian, aflat în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.