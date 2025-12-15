Sfințirea capelei Aeroportului Internațional din Craiova

Data: 15 Decembrie 2025

Vineri, 12 decembrie, a avut loc sfinţirea capelei cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, din incinta Aeroportului Internațional din Craiova. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezența oficialităților locale.

Printre participanți s‑au numărat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj; Dan Diaconu, prefectul județului Dolj; Sorin Manda, directorul executiv al aeroportului. Această capelă a fost realizată cu sprijinul conducerii aeroportului și a constructorului (Construcţii Erbaşu).

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre necesitatea unei capele în cadrul aeroportului din Craiova, ca loc de rugăciune, binecuvântare şi meditaţie: „Este o deosebită bucurie că în această zi a Sfântului Ierarh Spiridon, mare făcător de minuni, săvârşim sfinţirea capelei din cadrul Aeroportului Internaţional din Craiova. Această lucrare este foarte importantă şi binecuvântată de Dumnezeu. Capela din acest aeroport era absolut necesară, pentru ca toţi cei care călătoresc să aibă un lăcaş unde să se roage înainte de fiecare călătorie. Toate sunt frumoase în acest aeroport, iar capela vine şi întregeşte tot acest proiect extraordinar. Dumnezeu să îi ocrotească pe toţi! Felicităm conducerea aeroportului, pe constructori, pe părintele consilier eparhial Alexandru Zidaru, pe profesorul Adrian Bănică, cel care a pictat capela aceasta”.

În această zi specială a fost oficiat și un parastas pentru George Constantinescu, renumitul inventator oltean, de la trecerea căruia în veșnicie s‑au împlinit 60 de ani. Născut în 1881, George Constantinescu a fost un pionier al aviației și un vizionar, fiind cunoscut pentru inventarea unor soluții tehnice inovatoare, inclusiv în domeniul aerodinamicii. Aeroportul Internațional din Craiova poartă cu mândrie numele său, onorând astfel contribuția sa semnificativă în dezvoltarea aviației.