Concertul de colinde „Bunule, Doamne, ai venit în Betleem” la Vârșeț

Știri
Data: 15 Decembrie 2025

Teatrul Național „Jovan Sterija Popović” din Vârșeț a găzduit joi, 11 decembrie, cea de a 3‑a ediție a Concertului de colinde „Bunule, Doamne, ai venit în Betleem”, un eveniment de referință organizat de Episcopia Daciei Felix în parteneriat cu Fundația „Protopop Traian Oprea”. Și în acest an, artiștii invitați au fost acompaniați de Orchestra de Muzică Populară din Voievodina, dirijată cu măiestrie de Roman Bugar, oferind publicului interpretări de înaltă calitate și un repertoriu atent ales pentru atmosfera sărbătorilor.

Pe scena Teatrului Național au urcat 11 artiști din Republica Serbia, precum și invitați speciali din România: Simona Mazăre, Narcisa Băleanu, Ciprian Pop și Ștefan Negru. Moderatorul serii, părintele Sergiu‑Vlad Sandu din Arhiepiscopia Aradului, a reușit să creeze o atmosferă caldă și să capteze publicul prin intervențiile sale inspirate.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a subliniat importanța teologică a sărbătorii Nașterii Domnului, arătând că aceasta este o sărbătoare a luminii, a bucuriei și a comuniunii izvorâte din pacea adusă lumii de Fiul lui Dumnezeu Întrupat. Totodată, ierarhul a transmis mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea evenimentului, apreciind profesionalismul și dăruirea cu care a fost pregătit concertul.

Evenimentul s‑a bucurat și de prezența Ancăi Corfu, consulul general al României la Vârșeț, care a transmis un mesaj de felicitare pentru buna desfășurare a concertului, precum și un cuvânt de încurajare și solidaritate adresat comunității românești din Voievodina.

Concertul de colinde „Bunule, Doamne, ai venit în Betleem” a reunit, și de această dată, artiști, oficialități și membri ai comunității într‑un cadru dominat de emoție, tradiție și unitate, devenind un reper cultural și spiritual al românilor din Serbia, conform episcopiadaciafelix.ro.

 

