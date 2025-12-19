Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Burse pentru elevii Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 19 Decembrie 2025

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, județul Ialomița, au fost primiți miercuri, 17 decembrie, la Centrul eparhial, de către Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, cu prilejul acordării burselor lunare.

Întâlnirea a debutat cu un moment artistic susținut de Corul Seminarului Teologic, care a interpretat colinde psaltice și tradiționale românești, aducând în sufletele celor prezenți bucuria și pacea praznicului Nașterii Domnului.

În numele elevilor, Ciprian Vică, elev în clasa a XII‑a, a rostit la final un cuvânt despre importanța praznicului Nașterii Domnului, în care a subliniat taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu ca act suprem de iubire și mântuire pentru omenire. Totodată, tânărul absolvent a mulțumit Preasfințitului Părinte Vincențiu pentru grija părintească arătată Seminarului Teologic din Slobozia și pentru sprijinul constant acordat elevilor.

La eveniment au fost prezenți și zece studenți teologi merituoși, care au primit burse pentru rezultatele deosebite obținute la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a vorbit despre importanța îmbunătățirii continue a activității, arătând că aceasta rerpezintă un deziderat binecuvântat de Dumnezeu. Ierarhul a subliniat că toți oamenii se află într‑un permanent început și într‑un proces de continuă dezvoltare duhovnicească, intelectuală și morală.

 

Citeşte mai multe despre:   burse   -   Seminarul Teologic din Slobozia  -   PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
