Burse pentru elevii Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, județul Ialomița, au fost primiți miercuri, 17 decembrie, la Centrul eparhial, de către Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, cu prilejul acordării burselor lunare.

Întâlnirea a debutat cu un moment artistic susținut de Corul Seminarului Teologic, care a interpretat colinde psaltice și tradiționale românești, aducând în sufletele celor prezenți bucuria și pacea praznicului Nașterii Domnului.

În numele elevilor, Ciprian Vică, elev în clasa a XII‑a, a rostit la final un cuvânt despre importanța praznicului Nașterii Domnului, în care a subliniat taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu ca act suprem de iubire și mântuire pentru omenire. Totodată, tânărul absolvent a mulțumit Preasfințitului Părinte Vincențiu pentru grija părintească arătată Seminarului Teologic din Slobozia și pentru sprijinul constant acordat elevilor.

La eveniment au fost prezenți și zece studenți teologi merituoși, care au primit burse pentru rezultatele deosebite obținute la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

În cuvântul adresat celor prezenți, Preasfinția Sa a vorbit despre importanța îmbunătățirii continue a activității, arătând că aceasta rerpezintă un deziderat binecuvântat de Dumnezeu. Ierarhul a subliniat că toți oamenii se află într‑un permanent început și într‑un proces de continuă dezvoltare duhovnicească, intelectuală și morală.