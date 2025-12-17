„După datini colindăm!”, concert caritabil la Palatul Patriarhiei

Asociația Studenților Teologi Ortodocși ­(ASTO) - București a organizat în seara aceasta concertul de colinde „După datini colindăm”. Evenimentul caritabil a fost găzduit de Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, fiind prezentat de Liana Stanciu, cunoscut om de radio. Beneficiarii manifestării sunt Ioan, de 14 ani, și Teodor, de 3 ani, ambii frați fiind diagnosticați cu o afecţiune genetică rară. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ajuns la a 15-a ediție, concertul caritabil al studenților teologi „După datini colindăm” a fost organizat de ASTO pentru a veni în sprijinul celor doi frați, Ioan și Teodor, care suferă de o boală numită Charcot-Marie-Tooth Disease Type 4J (CMT4J). Această boală este extrem de rară, în prezent fiind întâlnită doar la 25 de persoane în întreaga lume. Este o afecţiune neurodegenerativă care deteriorează progresiv toți nervii din organism, ducând la pierderea treptată a capacității de a merge, de a sta în șezut, de menținere a capului, iar în stadii avansate de a respira. Astfel, urmând chemării Mântuitorului Iisus Hristos de a face binele în orice clipă, studenții teologi bucureșteni au decis să le dedice această ediție a concertului caritabil, pentru a oferi puțină bucurie familiei greu încercate.

Evenimentul a fost prezentat de Liana Stanciu, care a subliniat faptul că bunătatea este una dintre trăsăturile naturale ale omului. În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, arătând faptul că Biserica a avut dintotdeauna grijă de cei bolnavi, prin rugăciune și fapte bune alinând suferința acestora.

„Suntem aici nu doar pentru a asculta colinde. Există această tradiție și această dorință a studenților, dar și a celor care participă la astfel de concerte de a-i ajuta pe cei care au nevoie de sprijinul nostru. Prin cântare se transmite un îndemn profund, pentru că aceste colinde cuprind adevăruri de o mare frumusețe despre taina credinței, despre Cel fără de început, despre Cel Care S-a făcut om și a venit să ne aducă tuturor bucurie. Dar chiar și atunci când nu putem fi asemenea îngerilor, deși ne dorim, putem împlini cuvintele Mântuitorului din Sfânta Evanghelie: «Întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut». Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește că Mântuitorul suferă împreună cu cei care suferă, până la sfârșitul veacurilor. De aceea, ajutorul oferit celui aflat în încercare nu este doar un gest de milă, ci o întâlnire tainică cu Hristos Însuși. În această seară, bucuria colindelor se unește cu nădejdea. Pentru că încercările noastre, atunci când sunt purtate cu Dumnezeu, nu sunt lipsite de nădejde, ci devin prilej de întărire, de comuniune și de iubire lucrătoare”, a spus Preasfinția Sa.

Pe scena din Aula Magna a Palatului Patriarhiei a urcat Ansamblul „Cor cu Dor”, condus de Teodora Jaworski. În continuare, a cântat Corul bărbătesc „Cantus Domini”.

Adrian Bratu, preşedintele ASTO, a rostit apoi un cuvânt de mulţumire pentru toţi cei care s-au implicat în organizarea evenimentului, concertul fiind încheiat de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, care a încântat audiența cu colinde tradiționale. La finalul concertului, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit Asociației ASTO Diploma omagială cu medalie, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în semn de apreciere pentru activitățile desfășurate de-a lungul timpului.

A urmat un reportaj despre suferința celor doi copii bolnavi al familiei Rusu, realizat de TRINITAS TV, precum și un cuvânt de de mulțumire din partea tatălui lui Teodor și Ioan Rusu, adresat celor care au ajutat financiar și o vor face în continuare.

Participanții au primit invitația de a contribui pentru ajutorarea celor doi frați, Teodor și Ioan, care au nevoie de suma de două milioane de dolari pentru terapia care le-ar putea îmbunătăți major sănătatea. Lista binefăcătorilor a fost deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a donat pentru familia Rusu suma de 10.000 de lei. Doritorii pot face donații în următoarele conturi bancare: RO23RNCB0068183170930001, banca: BCR, titular: Asociația Ioan şi Teodor CMT4J, CIF: 52228355; Revolut, cont: RO40REVO0000151891584434, titular: Valentina Rusu, cod BIC/SWIFT: REVOROBB, RevTag: @rusuvalentina1987, tel.: 0774.923.591.