Concertul de colinde „Legănelul lui Iisus” la Biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 17 Decembrie 2025

Așezămintele Brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa” din București organizează tradiționalul concert de colinde „Legănelul lui Iisus”, duminică, 21 decembrie, ora 16:00. În ctitoria brâncovenească din centrul Bucureștiului, str. Sfinții Apostoli nr. 60, vor interpreta colinde și cântări specifice perioadei Crăciunului: Corul de copii al Bisericii Domnița Bălașa; Corul de copii Meloritm, dirijat de Elena‑Maria Nicolai; Corul Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși din România (ASCOR), dirijat de Petrișor Rudac; și Grupul vocal „Ai lui Ştefan noi oştenii” din Vicovu de Sus, județul Suceava. Evenimentul va fi prezentat de Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria poveştilor”, difuzată de TRINITAS TV. Invitații speciali ai acestui eveniment sunt Andreea Elena Anastasiu și Carla Maria Burada.

 

