Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova a susţinut marți, 16 decembrie, concertul de colinde în Catedrala Arhiepiscopală „Madona Dudu” din oraș. La eveniment au participat Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, cadrele didactice ale facultăţii şi studenţii de la cele două secţii: Teologie şi Arte.

Concertul de colinde al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova a fost prezentat de pr. Lucian Bădescu. Spre bucuria celor prezenţi, corul, dirijat de pr. lect. dr. Adrian Maziliţa şi de arhid. lect. dr. Victor Şapcă, a intrepretat colinde din Mehedinți, Gorj, Dolj și din Ardeal.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre tradiţia colindelor ca ethos al poporului român: „Trăim în seara aceasta evenimentul Naşterii Domnului în ritmul colindelor strămoşilor noştri care au trecut Evanghelia în imnele de slavă aduse Atotputernicului Dumnezeu. Este un mod de a fi al poporului nostru, de a prefaţa Naşterea şi Botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Textele sunt preluate din Sfintele Evanghelii şi acestora li s‑au adăugat tradiţiile într‑un ethos românesc autentic. Suntem singurul popor care are asemenea colinde creştine, de o asemenea însemnătate şi frumuseţe. Noi mărturisim pe Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care a venit în lume ca să mântuiască neamul omenesc”.

Concertul de colinde a încununat şi un an rodnic în care corul facultăţii a obținut locul al II‑lea în cadrul Concursului Național Coral „Lăudați pe Domnul!” Totodată, doi studenți teologi, membri ai corului facultății, au fost distinși cu premii la Concursul național de interpretare a muzicii bizantine Ecou 2025, organizat de Universitatea Națională de Muzică din București: Răzvan Bușoiu, distins cu locul al II‑lea, și Denis Gheorghe, distins cu locul al III‑lea.