101 copii din familii numeroase au participat la serbarea de Crăciun organizată de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet”, în parteneriat cu Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul a avut loc marți, 16 decembrie, în sala de festivități a companiei Antibiotice SA din Iași.

Întâlnirea a început la ora 12:30, când copiii s‑au întâlnit cu Moș Crăciun, care le‑a oferit darurile dorite, așa cum le‑au scris în scrisori. Programul a cuprins și un moment artistic pregătit de copii dintr‑o familie înscrisă în programul de solidaritate „Sfântul Stelian”, dedicat sprijinirii familiilor numeroase.

Serbarea s‑a desfășurat în cadrul proiectului „Scrisori către Moș Crăciun”, susținut de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet” încă din anul 2016. Prin acest proiect, copii din județele Iași, Botoșani și Neamț primesc anual daruri de sărbători, care includ atât produse obișnuite pentru această perioadă, dulciuri, haine sau jucării, cât și obiecte legate de pasiunile lor, precum cărți sau materiale pentru activități creative.