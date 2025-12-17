Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Serbarea de Crăciun organizată de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet”

Serbarea de Crăciun organizată de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Mihail Vrăjitoru - 17 Decembrie 2025

101 copii din familii numeroase au participat la serbarea de Crăciun organizată de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet”, în parteneriat cu Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul a avut loc marți, 16 decembrie, în sala de festivități a companiei Antibiotice SA din Iași.

Întâlnirea a început la ora 12:30, când copiii s‑au întâlnit cu Moș Crăciun, care le‑a oferit darurile dorite, așa cum le‑au scris în scrisori. Programul a cuprins și un moment artistic pregătit de copii dintr‑o familie înscrisă în programul de solidaritate „Sfântul Stelian”, dedicat sprijinirii familiilor numeroase.

Serbarea s‑a desfășurat în cadrul proiectului „Scrisori către Moș Crăciun”, susținut de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet” încă din anul 2016. Prin acest proiect, copii din județele Iași, Botoșani și Neamț primesc anual daruri de sărbători, care includ atât produse obișnuite pentru această perioadă, dulciuri, haine sau jucării, cât și obiecte legate de pasiunile lor, precum cărți sau materiale pentru activități creative. 

 

Citeşte mai multe despre:   Antibiotice Iasi
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri