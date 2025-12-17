Corul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu la Palatul Patriarhiei

Praznicul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost vestit și de corul militar al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, astăzi, 17 decembrie. Vocile răsunătoare ale viitorilor ofițeri care au interpretat numeroase colinde tradiționale au umplut sala, la recital asistând Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu clerici din Administrația patriarhală.

Un număr impresionant de studenți militari au așteptat cu bucurie întâlnirea cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul pentru a putea vesti Nașterea Domnului. Aceștia au interpretat colinde tradiționale.

La finalul concertului, Preasfinția Sa a subliniat importanța jertfei sfinților militari ai creștinătății.

„Biserica și Armata sunt două instituții naționale fundamentale, care și‑au adus mereu contribuția la libertatea, unitatea și dăinuirea în istorie a poporului român. Biserica a vestit lumii pe Hristos, Evanghelia păcii și a Împărăției cerurilor, iar Armata, încă din primele veacuri creștine, a dat Bisericii sfinți militari, care au umplut sinaxarele și ocrotesc pe creștini în lupta lor spre dobândirea mântuirii. Sfinții militari sunt printre cei mai cunoscuți și îndrăgiți sfinți ai creștinătății, majoritatea fiind martiri, așa cum sunt: Sfinții Gheorghe, Dimitrie, Mina, Iuliu, Pasicrat, Valentin, Sebastian, Dadas, Dasie, Emilian și mulți alții. Acești sfinți militari, unii simpli soldați, alții ofițeri de rang înalt, dovedesc peste veacuri prin viețile lor că Armata și Biserica împărtășesc valori comune: credință și loialitate, spiritul de jertfă, curajul mărturisirii Adevărului, dragostea față de țară și respectul față de aproapele. Vă mulțumim pentru colind și vă felicităm pentru modul de prezentare, care confirmă faptul că educația militară formează nu doar specialiști ai Armatei României, ci și ambasadori ai culturii și tradițiilor naționale, care duc mai departe valorile autentice românești prin implicare artistică și respect față de tradiție. Ne rugăm lui Dumnezeu să vă ocrotească, să vă ajute și să vă binecuvânteze cu darurile Sale cele bogate în misiunea pe care o veți împlini pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, preotul militar Florin Alexandru Pavel, de la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, a vorbit despre importanța păstrării obiceiului colindatului în preajma sărbătorilor de Crăciun: „Noi încercăm să păstrăm această tradiție, pentru că militarii au ținut mereu aproape de oameni și au fost totodată dintre oameni. Din acest motiv, toată această bucurie din suflet trebuie să o aducem prin aceste cântări minunate, dorind să venim aici, la Palatul Patriarhiei, pentru a vesti. Inițiativa de a colinda aici aparține atât studenților, cât și conducerii academiei militare terestre, dorind să vestim la cât mai multe persoane această bucurie, iar tot efortul și munca depuse să poată fi observate prin trăirea exprimată prin cânt pe care am oferit‑o celor prezenți. Cadeții noștri și‑au dorit să meargă la cât mai multe persoane, propunându‑și ca bucuria pe care au avut‑o de‑a lungul lunilor de pregătire să fie împărtășită tuturor”.

La final, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oferit daruri tuturor colindătorilor, marcând acest moment din viața viitorilor ofițeri ai Armatei Române printr‑o fotografie de grup.