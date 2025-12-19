Concertul „Steaua de la ­Răsărit” la Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou

În Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, s‑a desfășurat joi, 18 decembrie, concertul de colinde „Steaua de la ­Răsărit” susținut de Corul „Cantate Domino” al Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București.

Programul evenimentului a fost alcătuit din cântări specifice perioadei praznicului Nașterii Domnului, menite să îmbogățească sufletește auditoriul și să vestească, prin armonie și rugăciune, bucuria venirii Mântuitorului.

Interpretând piese dintr‑un repertoriu variat, elevii seminariști i‑au încântat pe cei prezenți. La concert a fost prezentă și Gabriela Postescu, inspector școlar general adjunct, alături de cadre didactice ale seminarului, părinți, prieteni, precum și numeroși iubitori de muzică. Pe lângă colinde, programul artistic a inclus și recitări de poezii cu tematică religioasă.

După încheierea ultimelor acorduri muzicale, părintele Marian Colțan, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul”, i‑a felicitat pe elevi pentru prestația lor, adresând totodată mulțumiri părinților și profesorilor de muzică pentru implicarea și dăruirea de care au dat dovadă. Părintele director a subliniat faptul că Nașterea Domnului este o sărbătoare a bucuriei, a păcii și a comuniunii.

Arhidiaconul Nifon Constantin, dirijorul corului, a eviden­țiat truda elevilor seminariști și dragostea cu care aceștia au interpretat colindele: „Aceste concerte nu sunt simple evenimente muzicale, ci adevărate mărturisiri ale credinței prin cânt, în care muzica devine rugăciune, iar colindul vestire a bucuriei Nașterii Domnului. Repertoriul acestui an a oferit o panoramă corală diversă și complexă, reunind colinde și lucrări românești și internaționale, evidențiind coeziunea ansamblului și maturitatea interpretativă a elevilor seminariști. Prima parte a fost dedicată colindului românesc, purtător al tradiției și spiritualității poporului nostru, iar partea a doua a deschis orizonturi internaționale, subliniind caracterul universal al cântului sacru. Astfel, muzica așezată în slujba credinței devine un mijloc privilegiat de vestire a Evangheliei, iar colindul rămâne una dintre cele mai autentice forme de mărturisire a bucuriei Nașterii Domnului”.

Alexandru Năstase, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București și consilier pentru proiecte și programe educative, a prezentat importanța și rolul colindelor în păstrarea tradiției și în cultivarea valorilor spirituale. „Concertul susținut de Corul «Cantate Domino» al Seminarului Teologic din București continuă o datină străveche, aducând cântarea bisericească și tradițională înaintea oamenilor ca mărturie a credinței vii. Prin repertoriul ales și implicarea tinerilor seminariști, concertul devine o punte între trecut și prezent, oferind publicului nu doar un moment artistic, ci și un prilej de comuniune și bucurie.”

De asemenea, părintele protoiereu Valer Ulican, parohul Bisericii „Sfântul Elefterie”‑Nou, a spus: „Colindele pe care le‑am ascultat în această seară, prin frumusețea lor simplă și pură, sunt expresia autentică a bucuriei creștinului și un mod minunat de a vesti Nașterea Domnului. În fiecare colind se reflectă armonia și frumusețea lumii create de Dumnezeu, dar și chemarea noastră de a trăi cu simplitate, smerenie și bucurie curată. Ele ne aduc aminte de legătura profundă dintre tradiție și credință, dintre trecut și prezent, și ne învață să prețuim valorile spirituale care ne definesc. Fiecare notă și fiecare vers devin o rugăciune, o invitație la reculegere și la pace interioară. Astfel, colindele rămân o punte între oameni și Dumnezeu, între generații, amintindu‑ne că bucuria Nașterii Domnului este un dar ce trebuie împărtășit cu toți”.