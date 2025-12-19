Corul Catedralei Mitropolitane a colindat la Spitalul Județean din Timișoara

În atmosfera binecuvântată a sărbătorilor Nașterii Domnului, Corul Catedralei Mitropolitane din Timișoara, dirijat de prof. Bogdan Mureșan, a adus lumina și bucuria colindelor la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din Timișoara, prin concertul susținut în sala de amfiteatru, plină de medici, asistente și personal auxiliar. Această manifestare tradițională a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, cu participarea Preasfințitului Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și a managerului spitalului, prof. univ. dr. Dorel Săndesc.

Din repertoriu amintim: „La Vifleem, colo-n jos” - de Nicolae Lungu; Legănelul lui Iisus” - de Valentin Teodorian, „Colindul lui Dumnezeu” - de Eugen Dan Drăgoi, „Cântec de Crăciun” - de Gheorghe Budiș.

După concert, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul a mulțumit corului și dirijorului pentru dăruirea lor nu doar la slujbele catedralei, ci și la asemenea momente de binecuvântare, urând tuturor să trăiască sărbătorile în lumină și pace. Ierarhul a îndemnat ca versurile colindelor să nu rămână doar cântări de sărbătoare, ci să aducă bucuria Nașterii lui Hristos în inimile oamenilor, prin iubire, milostenie și grija față de aproapele. Preasfinția Sa a urat medicilor și întregului personal medical putere, răbdare și sănătate în slujirea bolnavilor.

Prof. univ. dr. Dorel Săndesc a mărturisit că, deși spitalul este obișnuit cu colindători din diverse comunități, prestația Corului Catedralei Mitropolitane a fost cu totul specială, a „pătruns adânc în sufletele personalului medical” și a înălțat gândurile către Dumnezeu.

Managerul spitalului a subliniat dimensiunea sacră a actului medical, evidențiind că spitalul, asemenea Bisericii, este un loc al rugăciunii și al speranței, unde se simte prezența divină mai ales în momentele de suferință și încercare. El a adăugat că medicii, martorii „minunilor” de la patul bolnavului, conștientizează intervenția lui Dumnezeu, trăind cu smerenie rolul de coautori la lucrarea Sa vindecătoare.

Prof. Săndesc a reamintit și de colaborarea rodnică dintre Spitalul Județean și Biserică, de la sprijinul oferit în timpul pandemiei până la caravana medicală care se deplasează în zone izolate, subliniind că această legătură între credință și actul vindecării este un dar atât pentru cadrele medicale, cât și pentru pacienți.

La final, arhid. Eugen Goanță, administratorul Catedralei Mitropolitane, a mulțumit pentru invitație și a exprimat nădejdea că acest concert de colinde la Spitalul Județean va deveni o tradiție anuală, de răspândire a luminii și bucuriei Nașterii Domnului în inima comunității.