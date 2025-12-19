Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Spectacolul „Vin colindătorii" la Palatul Cultural din Reșița

Data: 19 Decembrie 2025

În seara zilei de 17 decembrie, începând cu ora 18, a avut loc, în sala de spectacole a Palatului Cultural din Reșița, județul Caraș‑Severin, spectacolul „Vin colindătorii”. Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a început printr‑un cuvânt de deschidere rostit de părintele Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Ioan Popasu” din Caransebeș, în care acesta a subliniat importanța praznicului Nașterii Domnului pentru creștinii ortodocși și a prezentat cele două coruri care aveau să îi colinde pe credincioșii reșițeni.

Primul dintre corurile prezente, cel al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeș, a intonat mai multe colinde sub bagheta părintelui Petru Paica, dirijorul corului. Cel de‑al doilea, Corul „Timotei Popovici” al Seminarului Teologic din Caransebeș, a prezentat o scenetă specifică perioadei în care ne aflăm și a cântat mai multe colinde, sub îndrumarea părintelui Petru Paica și a profesoarei Otilia Barcan.

După aceste momente artistice, Nicolae Plujar, președintele Asociației Culturale „Reșita Română”, a transmis un cuvânt de mulțumire. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare în care a subliniat importantul rol al corului Catedralei Episcopale din Caransebeș în viața credincioșilor din acest oraș, cât și importanța Seminarului din Caransebeș, care anul acesta a împlinit 160 de ani de existență. Seara s‑a încheiat prin intonarea colindului „O, ce veste minunată” de către toți cei prezenți, se arată pe episcopiacaransebesului.ro.

 

