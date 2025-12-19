Spectacolul „Vin colindătorii” la Palatul Cultural din Reșița

Data: 19 Decembrie 2025

În seara zilei de 17 decembrie, începând cu ora 18, a avut loc, în sala de spectacole a Palatului Cultural din Reșița, județul Caraș‑Severin, spectacolul „Vin colindătorii”. Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a început printr‑un cuvânt de deschidere rostit de părintele Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Ioan Popasu” din Caransebeș, în care acesta a subliniat importanța praznicului Nașterii Domnului pentru creștinii ortodocși și a prezentat cele două coruri care aveau să îi colinde pe credincioșii reșițeni.

Primul dintre corurile prezente, cel al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeș, a intonat mai multe colinde sub bagheta părintelui Petru Paica, dirijorul corului. Cel de‑al doilea, Corul „Timotei Popovici” al Seminarului Teologic din Caransebeș, a prezentat o scenetă specifică perioadei în care ne aflăm și a cântat mai multe colinde, sub îndrumarea părintelui Petru Paica și a profesoarei Otilia Barcan.

După aceste momente artistice, Nicolae Plujar, președintele Asociației Culturale „Reșita Română”, a transmis un cuvânt de mulțumire. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare în care a subliniat importantul rol al corului Catedralei Episcopale din Caransebeș în viața credincioșilor din acest oraș, cât și importanța Seminarului din Caransebeș, care anul acesta a împlinit 160 de ani de existență. Seara s‑a încheiat prin intonarea colindului „O, ce veste minunată” de către toți cei prezenți, se arată pe episcopiacaransebesului.ro.