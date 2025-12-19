În Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, s‑a desfășurat joi, 18 decembrie, concertul de colinde „Steaua de la Răsărit” susținut de Corul „Cantate Domino” al
Spectacolul „Vin colindătorii” la Palatul Cultural din Reșița
În seara zilei de 17 decembrie, începând cu ora 18, a avut loc, în sala de spectacole a Palatului Cultural din Reșița, județul Caraș‑Severin, spectacolul „Vin colindătorii”. Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a început printr‑un cuvânt de deschidere rostit de părintele Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Ioan Popasu” din Caransebeș, în care acesta a subliniat importanța praznicului Nașterii Domnului pentru creștinii ortodocși și a prezentat cele două coruri care aveau să îi colinde pe credincioșii reșițeni.
Primul dintre corurile prezente, cel al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeș, a intonat mai multe colinde sub bagheta părintelui Petru Paica, dirijorul corului. Cel de‑al doilea, Corul „Timotei Popovici” al Seminarului Teologic din Caransebeș, a prezentat o scenetă specifică perioadei în care ne aflăm și a cântat mai multe colinde, sub îndrumarea părintelui Petru Paica și a profesoarei Otilia Barcan.
După aceste momente artistice, Nicolae Plujar, președintele Asociației Culturale „Reșita Română”, a transmis un cuvânt de mulțumire. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare în care a subliniat importantul rol al corului Catedralei Episcopale din Caransebeș în viața credincioșilor din acest oraș, cât și importanța Seminarului din Caransebeș, care anul acesta a împlinit 160 de ani de existență. Seara s‑a încheiat prin intonarea colindului „O, ce veste minunată” de către toți cei prezenți, se arată pe episcopiacaransebesului.ro.