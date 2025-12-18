Eveniment festiv de ziua onomastică a Patriarhului României

În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, joi, 18 decembrie 2025, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu prilejul zilei onomastice, Patriarhul României a luat parte la slujba de Te Deum săvârșită în Sala „Europa Christiana” a ­Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Bucureștilor, drept mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericirii Sale. Evenimentul festiv a continuat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit slujba de Te Deum în prezența rugătoare a Patriarhului României și a membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, ai Permanenţei Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi a părinţilor protopopi din eparhie.

La finalul slujbei, Episcopul-vicar al Arhi­episcopiei Bucureștilor a rostit un cuvânt în care a reliefat faptul că rugăciunea de mulțumire adusă pentru un slujitor neostenit al Bisericii este în primul rând o datorie: „Acum este prilejul plin de bucurie de a înălța o rugăciune de mulțumire la prăznuirea Sfântului Proroc ­Daniel, pomenit ieri, și a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, marele îndrumător al monahilor din ținuturile Moldovei. În urmă cu șapte zile, l-am pomenit și pe Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul, care s-a nevoit într-o zonă a sihaștrilor din Asia Mică. Cu un astfel de prilej, se cuvin a fi rostite cuvinte prea bune, după cum ne învață rugăciunea pe care am citit-o la Te Deum-ul acesta prilejuit de sărbătorirea Întâistătătorului Bisericii noastre. Înainte de toate, săvârșirea unei rugăciuni de mulțumire este o datorie. Rugăciunea de mulțumire se îndreaptă către Dumnezeu, dar cinstește și persoana respectivă. Îl cinstește pe un ierarh care se străduiește mai mult pentru alții decât pentru sine și care lucrează mai mult pentru Biserică decât lucrează pentru sine. (...) Orice cuvânt al nostru poate fi înțeles de unii și de alții în forme diferite, dar nici un cuvânt care este acoperit de jertfelnicie, de iubire și de evlavie către Dumnezeu și sfinții Lui nu poate fi contestat. Sfinții contemporani, atât cei din vremea noastră, cât și cei contemporani prin chemarea lor în rugăciune, sunt de mare ajutor în lucrarea unui ierarh, a unui Întâistătător, în lucrarea celor care se străduiesc să se apropie mereu de Mai-Marele păstorilor. În duhul acesta de rugăciune și de comuniune, din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor și a Administrației Patriarhale, reprezentate aici de cei doi Episcopi-vicari patriarhali și de membrii celor două Permanențe, oferim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel florile recunoș­tinței și, deasupra lor, rugăciunile pe care le înălțăm către Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul pentru a-i dărui Preafericirii Sale sănătate, lucrare inspirată și ajutor pentru a-i păstori pe toți deopotrivă, făcându-se pildă cu înțelepciunea, cu dragostea și cu celelalte virtuți pe care Preafericirea Sa le recomandă tuturor celor pe care îi întâlnește și pe care se străduiește să le împlinească în lumina acestei evlavii arătate mereu față de Evanghelie și de sfinții lui Dumnezeu”.

La rândul său, Părintele Patriarh Daniel a mulțumit ierarhului pentru cuvântul rostit și a evidențiat importanța rugăciunii isihaste, trăită îndeosebi de Sfântul Daniil Sihastrul și de mulți alți sfinți pe tot parcursul istoriei creștine, mulți dintre ei nevoindu-se pe teritoriul țării noastre: „Suntem recunoscători Bunului Dumnezeu pentru darul vieții și pentru ajutorul dat nouă în lucrarea pe care o săvârșim împreună pentru credincioșii dăruiți spre păstorire. Mulțumim Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru evocarea Sfântului Profet Daniel și a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul de la Voroneț. Este foarte important să accentuăm rolul isihasmului în transmiterea credinței ortodoxe în vremuri grele. Isihasmul este cuprins în fericirea pe care Mântuitorul a rostit-o: «Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu», adică vor vedea încă din lumea aceasta lumina necreată a slavei Preasfintei Treimi după cum au văzut Sfinții Apostoli Petru, Iacov și Ioan lumina slavei pe Muntele Tabor. Așa, unora dintre isihaștii care și-au curățit inima și sufletul de gânduri rele și le-au sfințit prin neîntrerupta rugăciune a coborârii minții în inimă, atunci când Dumnezeu a voit, le-a dăruit o arvună a bucuriei slavei Împărăției cerurilor. Părinții egipteni pe care i-au întâlnit Sfinții Gherman și Casian din Dobrogea au spus că sunt importante și postul, nevoința și ascultarea, dar cea mai importantă dintre toate lucrările monahului este curățirea inimii, care este însoțită de vederea harului necreat atunci când Dumnezeu voiește să le dăruiască încă din această viață pământească un strop din bucuria, pacea și fericirea Împărăției cerurilor. Cei doi Cuvioși dobrogeni s-au întâlnit cu Părinții egipteni în secolul al 5-lea. Această căutare a sfințeniei, a întâlnirii cu Hristos în lumina necreată și nevăzută cu ochii trupești decât atunci când Dumnezeu voiește să Se arate, a fost continuă în istorie, dar cu intensități diferite. O găsim în mod individual la diferiți Sfinți Părinți, mai ales în secolul al 11-lea, la Sfântul Simeon Noul Teolog, fiind o dovadă în plus că lucrarea aceasta continuă. Sfântul Simeon descrie modul cum lumina taborică a invadat întreaga sa ființă, rămânând după aceea permanent legat de experiența aceasta de maximă unire a sufletului cu Dumnezeu în lumina harului Preasfintei Treimi. În mod deosebit, când teologia a început să rătăcească la Bizanț sub influența teologiei scolastice raționaliste, atunci Dumnezeu a binevoit ca prin Părinți ca Grigorie Sinaitul, practician al rugăciunii inimii, și Grigorie Palama, care a fost un teolog al energiilor necreate și un apărător al Părinților isihaști athoniți, să scoată din nou în evidență puterea acestei rugăciuni neîncetate. În secolul al 14-lea, mișcarea aceasta pornită de la un grup de rugători din Constantinopol a cuprins Muntele Athos, apoi Bulgaria, Serbia și Țările Române, mai ales Țara Românească”.

La finalul cuvântului de învățătură, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor i-a dăruit Părintelui Patriarh Daniel un frumos coș cu flori și o icoană pe care sunt zugrăviți scena Înălțării Domnului și Sfinții Apostoli Andrei și Filip.

Evenimentul a continuat în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, acolo unde a avut loc o șe­dință comună a celor două Permanențe reunite, moderată de părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal. Cu acest prilej, au fost prezentate lucrările „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, coordonată de pr. prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal, și publicată în două volume la Editura BASILICA a Patriarhiei Române, și „«Doamne, iubit-am frumusețea Casei Tale». Catedrala Națională, etapele desăvârșirii unui ideal”, publicată la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Cele două noi apariții editoriale au fost prezentate de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care, în deschiderea primei expuneri, a afirmat: „Momentul pe care îl trăim astăzi este unul cu totul special, pentru că reunește bucuria aniversară a onomasticii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu responsabilitatea memoriei eclesiale, exprimată prin lansarea a două volume intitulate «Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română», apărute la Editura BASILICA a Patriarhiei Române. Aceste două volume apar cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a încredințat părintelui profesor George Grigoriță această amplă lucrare academică prin care, în anul 2025, se marchează festiv împlinirea a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie. Așadar, nu este vorba despre o simplă lansare de carte, ci despre o mărturisire a credinței, a identității și demnității, a slujirii jertfelnice a Bisericii Ortodoxe Române la împlinirea unui secol de existență patriarhală, într-un moment de recunoștință și rugăciune, de sinteză și comuniune. (...) Cele două volume pe care le lansăm astăzi sunt concepute într-o complementaritate remarcabilă. Primul volum, «Studii dogmatice, canonice și istorice», reunește contribuții valoroase semnate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de alți ierarhi, profesori și cercetători, care abordează în mod sistematic temeiurile teologice ale autocefaliei, momentele definitorii ale organizării bisericești românești în context panortodox și slujirea patriarhală ca expresie a eclesiologiei ortodoxe. (...) Al doilea volum, «Documente și acte oficiale referitoare la Autocefalie și Patriarhie», oferă un corpus documentar de o valoare ex­cep­țio­na­lă, prezentat riguros, adesea bilingv, care pune la dispoziția cercetătorilor avizați, dar și a altor cititori, actele fundamentale ce au stat la baza recunoașterii autocefaliei și a ridi­cării Bisericii noastre la rangul de Patriarhie”.

Vorbind despre cealaltă lucrare lansată, dedicată Catedralei Naționale, Preasfinția Sa a adăugat: „Dacă volumele lansate anterior ne-au oferit o sinteză a unui secol de slujire patriarhală, albumul pe care îl prezentăm acum ne arată chipul concret al acestei slujiri într-una dintre cele mai grăitoare împliniri ale ei: Catedrala Națională. Putem spune că acest album este imaginea vie a unui ideal care nu s-a stins niciodată, deși Biserica Ortodoxă Română și societatea românească au traversat, în ultimul secol, unele dintre cele mai dificile perioade ale istoriei lor. (...) Albumul acesta ne ajută să înțelegem că idealurile Bisericii nu dispar atunci când nu pot fi împlinite din cauza vitregiei timpurilor, ci se păstrează ca moștenire purtată în rugăciune și răbdare, ca responsabilitate transmisă din generație în generație. Răsfoind paginile albumului, descoperim Catedrala Națională nu doar ca rezultat al unei decizii administrative ori al unui efort material important, ci mai ales ca rod al unei credințe statornice, care a refuzat să abdice de la ceea ce este esențial”.

În continuare, arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal, a prezentat varianta în limba engleză a site-ului oficial al Patriarhiei Române, patriarhia.ro: „Dacă la începutul Anului Centenar lansam varianta în limba română a site-ului Patriarhiei Române, iată că acum, la finalul lui, avem bucuria de a lansa și varianta în limba engleză. Acesta nu este un demers pur administrativ sau tehnic, ci exprimă deschiderea Bisericii Ortodoxe Române față de societate, mai ales în lumea contemporană în care comunicarea depășește granițele geografice și culturale. Biserica Ortodoxă Română a fost întotdeauna întemeiată în viața poporului român, dar a rămas în același timp deschisă celorlalte Biserici, confesiuni și culturi. În acest context, limba engleză reprezintă pentru noi un instrument de a face și mai bine cunoscute informațiile despre viața și activitatea misionară și pastorală a Bisericii Ortodoxe Române. La nivel de conținut, informațiile au un caracter static, pentru a nu dubla ceea ce Agenția de știri BASILICA face deja, anume traduce în engleză cele mai importante știri din Patriarhia Română. Sunt informații cu privire la structura și organizarea Patriarhiei Române, despre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și despre Patriarhii anteriori, istoria Patriarhiei Române și așa mai departe. Modul de a accesa această variantă în limba engleză a site-ului se face de pe versiunea în limba română”.

În încheiere, arhid. Gheorghe Cristian Popa, consilier patriarhal și directorul TRINITAS TV, a lansat platforma de streaming TRINITAS Film: „Am onoarea și bucuria ca, în acest an dedicat Centenarului Patriarhiei Române și în această zi de sărbătoare, să prezint TRINITAS Film, noua platformă de streaming a televiziunii ­TRINITAS TV. Este un moment deosebit de important pentru echipa televiziunii deoarece lansăm, cu acest prilej, singura platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din România, și după documentarea noastră, și singura din lume. TRINITAS Film este o platformă digitală de tip video la cerere («video on demand») disponibilă prin intermediul site-ului trinitas.film și prin aplicații digitale dedicate dispozitivelor mobile cu sisteme de operare Android și iOS, precum și pentru televizoarele inteligente. Este în mod asumat o platformă dedicată în principal filmului documentar, filmului de autor și producției audiovizuale cu valoare culturală și spirituală. Arhiva de filme realizate de TRINITAS TV în ultimii 10 ani a depășit 150 de producții în format high-definition, acestea constituind un tezaur vizual și cultural prețios care merita valorificat, adus într-un spațiu corespunzător și organizat într-un mod tematic și ușor accesibil. În ceea ce privește structura generală a platformei, pentru moment ea este împărțită în două mari cataloage: catalogul TRINITAS Film prezintă filmele documentare religioase, culturale, sociale și istorice, organizate pe categorii. (...) Al doilea catalog al platformei, numit TRINITAS Live, oferă acces la fluxul în direct al televiziunii TRINITAS TV. Aici găsim și grila de programe, organizată pe zile și pe ore. (...) În ceea ce privește accesul și modelul de utilizare, platforma funcționează pe un model mixt, în sensul că o parte din conținut, în acest moment peste jumătate din el, este accesibil în mod gratuit, doar prin crearea unui cont de utilizator. Accesul complet se face pe bază de abonament la un cost accesibil de 2 euro pe lună. Acest model permite susținerea producției de filme documentare, de conținut nou, dezvoltarea continuă a platformei, și este un pas integrat în planul de sustenabilitate al TRINITAS TV. Aș dori să adresez mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru faptul că a aprobat și a binecuvântat ca acest proiect să fie implementat”.