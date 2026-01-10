Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Venirea lui Mesia

Venirea lui Mesia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 11 Ianuarie 2026

Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători, Volumul I, Predica 193, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 13, pp. 141-142

„Pe când se citea Evanghelia, am auzit glasul îngerilor, prin mijlocirea căruia Domnul Iisus Hristos, născut din Fecioară, le-a fost vestit păstorilor: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii de bunăvoire! (Luca 2, 14) [Acesta este] un cuvânt de sărbătoare și mulțumire nu numai pentru o singură femeie al cărei pântece a dat naștere vlăstarului, ci pentru tot neamul omenesc, căruia Fecioara i-a născut Mântuitor. De fapt, era vrednic și se cuvenea întru totul ca nu biete femei cu obiceiuri omenești, ci îngerii cu laude divine să sărbătorească nașterea celei care L-a născut pe Domnul cerului și al pământului și după naștere a rămas fecioară. Așadar, să spunem și noi - și, pe cât putem, să spunem cu mare bucurie -, [noi cei] care nu vestim nașterea Lui păstorilor de oi, ci sărbătorim nașterea Sa împreună cu oile Lui, să zicem și noi - repet - cu inimă credincioasă, cu glas plin de evlavie: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii de bunăvoire! Să reflectăm cu credință, cu nădejde și cu dragoste la aceste cuvinte divine, la aceste laude ale lui Dumnezeu, la această bucurie îngerească, observând-o cu toată atenția de care suntem în stare. Căci, așa precum credem și sperăm și dorim, vom fi și noi slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, după ce în urma învierii trupului înduhovnicit (cf. I Tesaloniceni 4, 17) vom fi fost răpiți în nori spre întâmpinarea lui Hristos, doar dacă acum, când suntem pe pământ, căutăm pacea cu bunăvoire (cf. Evrei 12, 14). Într-adevăr, viața [este] întru cele înalte, deoarece acolo [este] ținutul celor vii și acolo [sunt] zilele bune, unde este Însuși Domnul și anii Lui sunt din belșug. Însă oricine vrea viața și iubește să vadă zilele bune să-și păzească limba sa de rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug, să se îndepărteze de rău și să facă binele (cf. I Petru 3, 10-11), iar astfel să fie un om de bunăvoire. Și să caute pacea și să o urmeze (cf. Psalmul 33, 13-15), deoarece pace pe pământ [este] între oamenii de bunăvoire. O, omule! (...) Stăruiește în bunăvoire și spune cu glas tare ceea ce urmează: Om nenorocit sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru! (cf. Romani 7, 24-25)” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Formele ispitei Patristica
    Formele ispitei

    Origen, Despre principii, Cartea a III-a, 2, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, p. 219 „Unele păcate nu provin peste tot de la puterile vrăjmașe, ci izvorăsc în chip firesc din

    10 Ian, 2026
  • Totul pentru Hristos Patristica
    Totul pentru Hristos

    Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre rânduiala cea după Dumnezeu (a vieții) și despre nevoința cea adevărată, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 29, pp. 481-482 „Căci pentru creștinul care

    09 Ian, 2026
  • Învierea de apoi Patristica
    Învierea de apoi

    Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul XLVIII, II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 17, p. 312 „Nici un alt acuzator nu va sta atunci lângă tine; înseși faptele, fiecare cu

    08 Ian, 2026
  • Faima Botezătorului Patristica
    Faima Botezătorului

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia X, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 122-123 „Că nu era cu putință ca Ioan, luându-L pe Hristos de mână, să meargă din

    07 Ian, 2026
TOP 6 Patristica