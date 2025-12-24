În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, la Reședința Patriarhală din Capitală a fost vestită, potrivit rânduielii tradiționale, Nașterea Domnului. După oficierea Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, soborul de slujitori condus de părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale istorice din București, a purtat icoana praznicală la Reședința Patriarhală. Aceștia au fost întâmpinați în Salonul „Sfinții Români” din Reședința Patriarhală de către Întâistătătorul Bisericii noastre, cu acest prilej fiind săvârșit și un Polihroniu.
Concert de colinde la Catedrala Patriarhală din București
În seara Ajunului Crăciunului, miercuri, 24 decembrie 2025, la Catedrala Patriarhală istorică din București s‑a desfășurat un concert de colinde, oferit ca dar muzical credincioșilor veniți la rugăciune pe Colina Bucuriei, susținut de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.
Cele două coruri au interpretat colaje și aranjamente corale tradiționale românești și internaționale specifice sărbătorii Nașterii Domnului.
Concertul a fost difuzat în direct de TRINITAS TV și transmis simultan pe paginile de Facebook și YouTube ale televiziunii Patriarhiei Române.
Corala „Nicolae Lungu” și Grupul psaltic „Tronos” susțin răspunsurile liturgice în duminici și sărbători atât la Sfânta Liturghie, cât și la celelalte slujbe săvârșite la Catedrala Patriarhală, fiind apreciate și îndrăgite de credincioși și de iubitorii muzicii corale și psaltice din întreaga țară.