Concert de colinde la Catedrala Patriarhală din București

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 24 Decembrie 2025

În seara Ajunului Crăciunului, miercuri, 24 decembrie 2025, la Catedrala Patriarhală istorică din București s‑a desfășurat un concert de colinde, oferit ca dar muzical credincioșilor veniți la rugăciune pe Colina Bucuriei, susținut de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

Cele două coruri au interpretat colaje și aranjamente corale tradiționale românești și internaționale specifice sărbătorii Nașterii Domnului.

Concertul a fost difuzat în direct de TRINITAS TV și transmis simultan pe paginile de Facebook și YouTube ale televiziunii Patriarhiei Române.

Corala „Nicolae Lungu” și Grupul psaltic „Tronos” susțin răspunsurile liturgice în duminici și sărbători atât la Sfânta Liturghie, cât și la celelalte slujbe săvârșite la Catedrala Patriarhală, fiind apreciate și îndrăgite de credincioși și de iubitorii muzicii corale și psaltice din întreaga țară.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Patriarhala  -   concert  -   colind  -   Tronos  -   Corala Nicolae Lungu
