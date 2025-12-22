Colinde și daruri la Centrul de îngrijire Luxab

În seara zilei de sâmbătă, 20 decembrie, bucuria sărbătorii Nașterii Domnului a fost trăită și de rezidenții Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din București, care au participat la cea de‑a cincea ediție a concertului de colinde organizat de așezământ. La finalul evenimentului, au fost oferite daruri colindătorilor și rezidenților centrului, precum și copiilor beneficiari ai serviciilor sociale, acțiunea fiind destinată sprijinirii celor 77 de copii aflați în grija DGASPC Sector 2.

La acest eveniment au cântat: Grupul vocal al Mănăstirii „Pantocrator”, condus de protopsaltul Marian Știrbei; Grupul psaltic al Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, dirijat de psaltul Constantin Ivan; Grupul de chitariști „Amicii”, condus de Costin Retea, și Corul Academic „Divina Armonie”.

Darurile pentru colindători, pentru rezidenți, dar și pentru copiii de la DGASPC Sector 2 au fost oferite prin implicarea Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

„Suntem în cel de‑al cincilea an în care organizăm acest concert de colinde și suntem foarte bucuroși deoarece a devenit deja o tradiție a centrului nostru. Toți cei de acasă așteaptă cu multă bucurie acest moment, pentru a fi alături de rudele lor, de beneficiarii centrului nostru, de noi și de toți angajații. Scopul acestui eveniment este de a fi împreună, de a dărui, de a ne bucura unii de ceilalți și de a adăuga încă un eveniment frumos în amintirile noastre. Anul acesta este unul special, deoarece pentru prima dată îi avem alături de noi pe copiii de la DGASPC Sector 2, copii extraordinari, care ne‑au bucurat sufletele, pe care îi invităm cu drag să fie alături de noi. Prezența lor ne reamintește cât de important este să fim solidari și să ne deschidem inimile unii către ceilalți. A fi alături de acești copii înseamnă a oferi sprijin, speranță și încredere, dar și a primi, la rândul nostru, lecții sincere de curaj și bucurie. Împreună putem face bine, putem crea amintiri frumoase și putem transforma această întâlnire într‑un moment cu adevărat special pentru toți”, ne‑a spus Tania Ivan, directoarea Căminului de bătrâni Luxab.

Părintele Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a spus că acest eveniment reușește să adune grupuri de colindători din mai multe zone, cu repertorii diferite: „Ne aflăm la cea de‑a cincea ediție a concertului de colinde, în cadrul căruia invităm diverse grupuri vocale din țară și din București, care vin să concerteze și să aducă vestea Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, rezidenților centrului, aparținătorilor acestora și tuturor doritorilor care aleg să participe la evenimentele noastre. Și în acest an, concertul a îmbrăcat o latură filantropică, fiind dedicat copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. Aceștia au beneficiat de darurile pe care Moș Crăciun le‑a adus pentru ei: haine, dulciuri și alte surprize menite să le fie de folos și să le aducă un zâmbet în aceste momente mai dificile ale vieții lor. Prin gesturile noastre, oricât de mici ar părea, putem aduce lumină și speranță în sufletele celor care au cea mai mare nevoie. A dărui înseamnă a oferi din inimă, fără a aștepta nimic în schimb, dar primind, de fiecare dată, bucuria sinceră a unui zâmbet. Faptele bune ne apropie unii de alții și ne ajută să construim o comunitate unită, bazată pe empatie și iubire. În aceste momente, învățăm că adevărata bogăție nu stă în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem dispuși să împărtășim. Sperăm ca aceste daruri să aducă nu doar folos, ci și căldură, încredere și speranță în inimile copiilor”.